Pourquoi Henry Cavill n'incarnera plus Superman au cinéma

publié le 12/09/2018 à 18:52

Les fans DC Comics sont abasourdis. Ce mercredi 12 septembre, le magazine américain The Hollywood Reporter révèle qu'Henry Cavill n'incarnera plus Superman au cinéma. Depuis Man of Steel en 2013 et jusqu'à sa moustache modifiée par les effets spéciaux dans Justice League, l'acteur s'est glissé dans le célèbre costume rouge et bleu, pour le meilleur, et parfois le pire.



Selon les sources de THR, c'est Henry Cavill lui-même qui aurait décidé de raccrocher son costume, bien que ni la star, ni Warner Bros n'ont confirmé l'information. La société de production voulait embaucher le Britannique pour un cameo dans Shazam !, attendu dans les salles en avril 2019.



Mais, le cameo n'aurait pas abouti à cause de l'emploi du temps très chargé du comédien, qui a d'ailleurs été choisi pour incarner Geralt de Riv dans The Witcher, bientôt sur Netflix.



Plus encore, la société de production n'aurait pas prévu de consacrer d'autres films à Superman, malgré les rumeurs d'un Man of Steel 2, qui courent toujours sur les forums de fans. "Superman est comme James Bond et après un certain moment, il faut chercher de nouveaux acteurs", confie une source anonyme au média américain.

Warner Bros veut privilégier Supergirl

Selon une autre source, Warner chercherait à "appuyer sur le bouton reset" avec son univers DC au cinéma. Une manière de contre-attaquer Marvel et les succès colossaux de Black Panther et Avengers : Infinity War, alors que Justice League (qui marquerait donc la dernière apparition d'Henry Cavill en Superman) a divisé les fans et les critiques.



C'est pour cela que Warner Bros compte mettre l'accent sur Kara Zor-El, alias Supergirl, la cousine de Superman. Supergirl sera une origin-story avec une jeune super-héroïne, comme dans la série éponyme avec Melissa Benoist. Difficile dans de cas d'inclure Henry Cavill (35 ans), puisque Kal-El est un bébé lorsque la jeune femme est adolescente... Les fans attendent une réaction, plutôt une déclaration de l'acteur après cette annonce.