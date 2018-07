publié le 13/07/2018 à 19:02

Ça y est vous allez enfin partir en vacances ! Les valises sont finies, le programme du séjour bouclé (ou non, les vacances sont aussi faites pour se reposer)... Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur votre lieu de prédilection. Mais voilà, avant de vous jeter à l'eau ou vous écrouler dans un hamac en écoutant le chant des cigales, vous devez rester assis(e)s quelques heures dans le train, le bus ou ou l'avion.



Un trajet qui pourrait ne pas être de tout repos en fonction de vos voisin(e)s de siège et des aléas du voyage. Allez ne levez pas les yeux au ciel, ce sera l'occasion de visionner les séries que vous n'avez pas eu le temps de regarder le reste de l'année, puisque vous tentiez de jongler entre vie professionnelle, familiale et sociale.

RTL a ainsi sélectionné 8 séries qui vous aideront à passer un voyage hors du temps, aussi bien pour vous rire, hurler de peur ou vous faire réfléchir sur certains sujets de société. Allez, c'est le moment d’appuyer sur lecture. Lorsque vous lèverez les yeux de votre écran, vous serez arrivé(e)s à votre destination. Bonnes vacances !

1. "La Casa de Papel", pour une dose d’adrénaline

Si vous êtes passé(e)s à côté de l'une des séries phénomènes de 2018 sur Netflix, il est temps de vous rattraper. Ovationnée dans le monde entier, La Casa de Papel possède un scénario qui vous clouera sur votre siège dès les premières minutes du premier épisode. L'histoire ? Suivez le plus grand braquage du monde avec une équipe de criminels, aussi redoutables qu'attachant(e)s. Orchestré par "el Professor", le plan dont vous allez découvrir toutes les ficelles possède un nombre de rebondissements haletants, servis par les prestations exceptionnelles des acteurs et des actrices.

2. "Dix pour Cent", pour découvrir le métier d'agent de star

La série "Dix pour Cent" suit le quotidien d'une agence parisienne Crédit : © Christophe Brachet-Mon Voisin Productions

Série phénomène de France 2 disponible sur Netflix, Dix pour cent est une série française où les stars jouent leur propre rôle (Laura Smet, Nathalie Baye, Julien Doré...). C'est drôle, décalé, décapant, parfois cinglant et surtout inspiré de la réalité, celle vécue par Dominique Besnehard en tant qu'agent . "Dix pour cent, c'est ce que touche un agent, on peut toucher moins mais on ne peut pas toucher plus", expliquait-il au micro de Laissez-vous tenter.



Les épisodes de 52 minutes sont parfaits pour vous changer les idées et vous emmener dans l'envers du décors du cinéma et vivre une journée dans la peau d'un agent d'une superstar française comme Andrea (Camille Cottin), Gabriel (Grégory Montel) ou encore Matthias (Thibault de Montalembert).



3. "Au fil des jours", si vous avez envie d'une série feel good

La famille Alvarez, star de la série "Au fil des jours" Crédit : Adam Rose/Netflix

Disponible sur Netflix, Au fil des jours est une adaptation de la série éponyme des années 70. On y suit le quotidien d'une famille américano-cubaine. Penelope, mère d'Elena et Alex, infirmière et ex-militaire qui a servi son pays pendant la Guerre en Irak. Le trio attachant cohabite avec la grand-mère Lydia (exceptionnelle Rita Moreno de West Side Story), sans oublier Schneider, le voisin collant, mais au bon cœur et le docteur Leslie Berkowitz, complètement décalé.



Avec justesse, humour et émotion, Au fil des jours, parle des sujets de société tels que la politique de Donald Trump, le racisme, l'homophobie et l'immigration sans jamais tomber dans le pathos. Une série "feel good" dont vous ne pourrez pas vous séparer.

4. "The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story", si vous êtes fans de thriller

Dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Ryan Murphy fait appel à quelques grands noms pour colorer sa série : Darren Criss (Glee) est le serial killer Andrew Cunanan, Edgar Ramirez et Ricky Martin incarnent le couple Gianni Versace et Antonio D'Amico et Penélope Cruz interprète la sœur du couturier Donatella Versace. Un crime, le luxe, la mode, du sexe SM, les années 90 et la Floride bling-bling. Un cadre idéal pour vous évader et suivre l'une des plus grandes chasses à l'homme de tous les temps.

5. "Jessica Jones", pour rencontrer une héroïne Marvel

Rares sont les héroïnes comme Jessica Jones qu'on peut découvrir au cinéma et à la télévision. Torturée, sombre, alcoolique, elle est loin d'être un personnage parfait sous tous les angles. Elle est humaine et vit des situations réalistes et quotidiennes. Dotée d'une force surhumaine et d'un penchant pour le Bourbon et la castagne, Jessica Jones tente de recoller les morceaux de son passé, manipulée par le mystérieux Killgrave.



Krysten Ritter, connue aussi pour ses rôles dans Breaking Bad, Don't Trust the B---- in Apartment 23 , donne un charisme exceptionnel et une justesse à la détective privée bourrue. Et en même temps, elle distille de belles punchlines, comme lorsqu'elle répond "ça fait très violeur" à un de ses ennemis qui lui déclare "On ne me dit jamais non".

6. "This Is Us", pour une belle dose d'émotions

Mandy Moore et Milo Ventimiglia dans "This Is Us" Crédit : Ron BatzdorffNBC

La série familiale est un genre un peu dépassé. Après des succès comme La fête à la maison ou Parenthood, peu de shows se lancent dans le sujet un peu mélo de la famille. La seule série actuelle qui centre la famille au cœur de son intrigue est Modern Family, mais sur un ton humoristique.



This Is Us ne joue pas avec les clichés de la famille et ne la survend pas. La famille n'est pas définie au sens biologique, mais elle est un cocon, qui s'agrandit, se rétrécit, qui est soumis à des perturbations mais qui entoure toujours ses membres. Elle n'est pas parfaite, on y parle d'abandon, de la difficulté d'aimer autant tous ses enfants, de l'égoïsme dont font parfois preuve les parents. En clair, de la difficulté de construire une famille et de la garder unie. La série a un message fort : "On n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux".



7. "America Horror Story", pour avoir très peur

La série se révèle être surprenante, de par son format. Chaque saison commence par une nouvelle histoire radicalement différente de la précédente. Après une maison hantée (saison 1), un asile de fous (saison 2) ou encore un camp de sorcières (saison 3), vous aurez aussi l'occasion de visiter un sombre hôtel tenu par Lady Gaga dans la saison 5.



American Horror Story remplit son rôle de série angoissante et "flippante" en mettant en scène des personnages horrifiques aux histoires macabres, le tout avec une atmosphère plus que dérangeante. Une ambiance à faire peur et qui donne envie à plus d'un(e) de se cacher les yeux devant certaines scènes. American Horror Story est aussi une série qui ose : elle est une des rares à pousser les codes du gore sur le petit écran avec sa profusion d'hémoglobine.

8. "Outlander", pour voyager dans le temps

Caitriona Balfe et Sam Heughan les acteurs principaux de "Outlander" Crédit : Starz Entertainment

Un succès sur les écrans et un triomphe en librairies. Outlander ou Le Chardon et le Tartan dans sa version littéraire, est une création de la romancière américaine Diana Gabaldon. Elle fait la joie ses lecteurs et lectrices depuis le début des années 90 avec une saga qui conte l'histoire d'une infirmière anglaise projetée dans l'Écosse du XVIIIème siècle.



Intrigue, sorcellerie, médecine, amours... La grande Histoire rejoint les petites dans une aventure dense avec de magnifiques images de l'Ecosse et des costumes d'époque sublime. Le voyage dans le temps permet d'évoquer les différences de mœurs, les avancées sur la question (et celles qui restent encore à faire) et les questions médicales et sociales liées à la question des grossesses ou des maladies vénériennes.