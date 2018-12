"Daredevil", "Luke Cage"... Pourquoi Netflix annule ses séries Marvel ?

publié le 01/12/2018 à 10:02

Sale temps pour les séries Marvel-Netflix. Après Iron Fist (15 octobre 2018) et Luke Cage (20 octobre 2018), c'est au tour de Daredevil d'arrêter brutalement ses aventures sur la plate-forme de streaming. Des annonces qui désolent les fans. Ceux-ci assistent impuissants au grand chamboulement Disney-Netflix, même si ces séries seront encore disponibles.



En effet, il est bien question de l'entreprise à grandes oreilles dans cette histoire, puisqu'elle est propriétaire de l'univers Marvel. Et les séries Marvel-Netflix, coûtent très cher, comme l'explique le média américain Deadline. Trop de frais pour Netflix, qui avait pourtant signé il y a 5 ans un contrat avantageux avec Disney. Le géant américain du streaming avait alors l'exclusivité de diffusion sur les films Marvel et productions Marvel-Netflix.

Mais la situation est désormais différente puisque Disney lancera Disney + en 2019, sa propre plate-forme de streaming, autrefois surnommée le "Netflix de Disney". Afin de devenir un sérieux concurrent du premier, Disney + doit préparer un catalogue de contenus exclusifs, comme les séries consacrées à Loki, Scarlet Witch ou encore Rocket Racoon et donc annuler ses précédentes productions sur Netflix.

Des audiences (malheureusement) en berne

Si très peu de temps après l'annonce de l'arrêt de Daredevil, les fans se sont mobilisés sur Twitter avec le #RenewDaredevil, le média américain Business Insider prouve que les audiences pour les séries Marvel-Netflix sont en baisse. La société d'analyse Crimson Hexagon rapporte en effet que le sujet de discussion Daredevil, sur les réseaux sociaux, est en berne depuis octobre 2018. Ce qui coïncide avec l'arrivée de la saison 3 de la série.



Plus encore, la baisse continue malgré la mort de Stan Lee, co-créateur du justicier dans les comics, survenue le 12 novembre 2018. Même topo pour Iron Fist (série d'ailleurs la moins populaire sur les 4 shows Marvel-Netflix) et Luke Cage, annulés à une semaine d'intervalle en octobre 2018.