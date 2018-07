publié le 30/06/2018 à 18:30

DC Comics se lance dans le streaming. Le célèbre rival de Marvel prépare la lancée de DC Universe, son équivalent Netflix pour permettre aux fans de regarder séries, films et documentaires. Si la date précise n'a pas encore été annoncée, ni une arrivée en France, les fans de Batman, Wonder Woman ou encore Aquaman peuvent d'ores et déjà se réjouir.



Selon les rumeurs, DC Universe devrait être lancée à l'automne prochain tandis qu'une première version sera disponible en août aux États-Unis. "DC Universe est bien plus qu'un service de streaming. C'est un endroit accueillant qui invite chacun à s'immerger selon son propre degré de passion, aux côtés des personnages, des histoires et des expériences qu'ils attendent de DC", a d'ailleurs expliqué Jim Lee, directeur créatif de DC Entertainement à Variety.

DC Entertainement a aussi dévoiler les premiers contenus de sa plateforme, notamment des photos de Robin héros de la série Titans, adaptation en live-action de la série animée Teen Titans. Avant une nouvelle annonce officielle sur DC Universe, RTL Super fait le point sur cette prochaine plate-forme de streaming et ses contenus.

Une plate-forme avec nouveau catalogue de séries

En plus de Titans, qui promet d'être une série sombre sur la jeunesse de certains personnages DC comme Robin, Raven et Starfire, DC Universe permettra de visionner la série Swanp Thing sur la Créature du Marais. Prévue pour 2019, elle suivra les aventures de la scientifique Abby Arcane qui retourne chez elle en Louisiane pour étudier sur un virus mortel. Elle fait alors la rencontre du scientifique Alec Holland. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, une effroyable créature commence à rôder dans les marais ...

Variety précise aussi qu'une série intitulée Doom Patrol est en projet. Adaptée des comics éponymes, Doom Patrol suivra les aventures d'une équipe de super-héros et héroïnes, mises au banc de la société à cause de ses membres souffrants de divers handicaps. Harley Quinn et Young Justice : Outsiders [une équipe de jeunes héros et héroïnes] auront droit de leurs côtés à des séries animées.

Mais aussi une sélections de films et séries cultes à (re)voir

> Superman (1978) Trailer

DC Universe veut s'adresser à toutes les générations de fans DC. Les abonné(e)s de la plate-forme pourront ainsi (re)visionner les quatre films Superman avec Christopher Reeve dans le super-costume, mais aussi la saga Batman de Tim Burton. Des films cultes qui ont marqué l'histoire de la pop culture. Côté séries animées, les fans pourront se replonger dans Batman, qui a fait la joie des fans dans les années 90 et Wonder Woman.

Sans oublier, une bibliothèque de comics

De nombreux comics seront disponibles à la lecture. "Nous investissons et créons des séries originales de grande qualité, y compris la série Titans et nous conservons aussi les contenus nostalgiques les plus appréciés, tout en amenant l'expérience de lecture des comics à un nouveau rang. Rien d'aussi solide n'avait encore été offert aux fans auparavant", poursuit Jim Lee dans son entretien pour Variety. Selon une première esquisse de catalogues, le public pourra relire la première apparition de Batman dans Detective Comics No. 27 et celle de Superman dans Action Comics No. 1.