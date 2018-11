"The Walking Dead", "Supergirl"... Le calendrier des séries pop de la rentrée

publié le 26/08/2018 à 09:01

Contre le blues de la rentrée, faites appel aux super-héros et héroïnes du petit écran. Après de longues pauses, les séries des maisons Marvel et DC Comics mais aussi The Walking Dead préparent effectivement leur rentré.



Dévoilées en juillet dernier lors du Comic Con de San Diego, ces nouvelles saisons promettent tour à tour du suspense (The Walking Dead), des nouveaux personnages (Supergirl), des dangers imminents (The Flash) ou des destins funestes (Legends of Tomorrow). Votre rentrée sous le signe de la pop culture démarre d'ailleurs dans quelques semaines avec Iron Fist sur Netflix, le super-héros Marvel incarné par Finn Jones

Les fans de zombies trépignent de leur côté d’impatience avant la dernière saison d'Andrew Lincoln dans la peau de Rick Grimes, dont le départ devrait surgir au milieu de diffusion de la saison 9. Afin de vous préparer à cette rentrée, RTL Super vous dévoile le calendrier de rentrée de vos séries préférées.

"Iron Fist", saison 2 : 7 septembre (Netflix)

Après une première saison au succès en demi-teinte, Iron Fist prépare son retour où il affrontera son frère spirituel : Davos alias Steel Serpent. Avec ses poings rouges et sa haine incommensurable contre Iron Fist, Davod est prêt à tout pour se venger. Danny, chamboulé après les événements de la série The Defenders, sait déjà que la bataille est perdue d'avance s'il ne forme pas une alliance.



Il pourra donc compter sur Colleen Wing (Jessica Henwick), sa partenaire depuis Iron Fist, mais aussi la détective Misty Knight (Simone Missick) de Luke Cage. Ensemble, les deux héroïnes forment d'ailleurs The Daughters of the Dragon, le duo des comics Marvel. Steel Serpent n'a qu'à bien se tenir.

"The Walking Dead", saison 9 : 8 octobre (OCS)

Cette prochaine saison promet de tirer les larmes des fans. C'est au cours de sa diffusion que Rick Grimes fera ses adieux au monde remplie de zombies. Mais avant de rendre son chapeau de shérif, il devra essayer de garder toutes ses communautés unies, malgré la guerre civile menaçante après la défaire de Negan dans la saison 8.



La première bande-annonce nous plonge effectivement au cœur des guerres intestines menées par Maggie, Daryl et des Sauveurs mécontentents. Negan de son côté, croupit en prison. Alors que de l'autre côté des murs d'Alexandria ou de la Colline, de nouveaux ennemis se préparent à attaquer les survivants.

"Black Lightning", saison 2 : 9 octobre (The CW)

Le super-héros qui peut, entre autres, contrôler l'électricité n'a pas fini de vous étonner. Après une première saison réussie, ancrée dans l'Amérique pro-Trump, Jefferson Pierce continuera d'affronter Khalil Payne-Painkiller.



Ce dernier a le pouvoir d'anesthésier n'importe quelle partie du corps de sa victime ou de contrôler l'un de ses 5 sens. Anissa de son côté continuera de suivre les traces électriques et héroïques de son père, tandis que Jennifer essaye tant bien que mal d'accepter ses pouvoirs.

"The Flash", saison 5 : 10 octobre (MyTF1 VOD)

L'équipe de Barry Allen s'apprête à vivre de nouvelles aventures entre passé et futur. Comme le révèle la bande-annonce du Comic Con de San Diego, Nora, la fille d'Iris et Barry va arriver du futur pour leur annoncer qu'elle a commis "une très très grosse bêtise".



Quant à Caitlin Snow, on devrait enfin découvrir comment et pourquoi elle est devenue Killer Frost. Nul doute que cela a un lien avec l’explosion de l’accélérateur à particules. Enfin, le trailer a aussi dévoilé l'identité du grand méchant de cette prochaine saison : Cicada. Dans les comics, il est le leader d'un culte qui veut assassiner toutes les personnes que Flash a sauvé dans ses aventures précédentes...

"Supergirl", saison 4 : 14 octobre (The CW)

En attendant d'en savoir plus sur le film, les fans pourront continuer de suivre la série. Pour cette quatrième saison, l'actrice transgenre Nicole Maines va interpréter une super-héroïne Nia Nal, alias Dreamer. Son personnage est une jeune journaliste recrutée par CatCo Magazine.



"C'est la super-héroïne dont on a besoin en ce moment. J'aurais aimé qu'il y ait une super-héroïne transgenre quand j'étais enfant", a-t-elle confié lors du Comic Con, rapporte Vanity Fair. Ce sera aussi l'occasion de découvrir l'Agent Liberty [la voix-off dans le trailer], un antagoniste de Supergirl, incarné par Sam Witwer (Smallville).

"Arrow", saison 7 : octobre (Netflix)

Rien ne va plus pour Oliver Queen. Après s'être sacrifié dans la saison 6 pour sauver ses proches et révéler au monde entier sa super-identité, il se retrouve derrière les barreaux. Richard Dragon, battu dans la saison précédente n'a pas dit son dernier mot.



Il prépare sa revanche avec les Longbow Hunters, une ligue d'assassins, bien connu des lecteurs et des lectrices de comics. Dans un entretien pour Entertainment Weekly, la showrunner Beth Schwartz a d'ailleurs confié que cette saison 7 serait "sombre".

"DC's Legends of Tomorrow", saison 4 : 22 octobre (The CW)

La super-team de DC Comics va compter un nouveau membre permanent : John Constantine. Après avoir aidé les Légendes à vaincre le démon Mallus dans la saison précédente, Constantine fera partie des prochains voyages dans le temps de la série.



Les héros et héroïnes devront réparer leurs erreurs : en effet, en terrassant Mallus, ils ont aussi libérer d'autres créatures diaboliques : les Fugitifs. Et c'est grâce aux pouvoirs de Constantine que les Légendes pourront réussir leurs chasses aux démons à travers le temps.