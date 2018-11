publié le 01/11/2018 à 16:20

Le look de l'acteur britannique Henry Cavill n'en finit pas de faire bondir les fans. Sa moustache, supprimée par la magie des effets spéciaux lors du tournage de Justice League, avait fait couler beaucoup d'encre. Cette fois, c'est son allure dans la peau du très apprécié personnage de Geralt de Riv qui ne passe pas.



Netflix vient de révéler les premières images de l'acteur dans le costume du héros de la saga romanesque et vidéoludique The Witcher. Et ce n'est pas joli à voir. Malgré la courte durée de la vidéo, l’apparence de l'acteur a irrémédiablement refroidi les fans qui redoutaient déjà, pour un grand nombre, cette adaptation de Netflix.

Henry Cavill apparaît avec des cheveux blancs un peu trop synthétiques, le visage parfaitement rasé qu'on lui connaissait dans Superman et une prestance un peu trop théâtrale pour parfaitement incarner le tueur de démon taciturne que tout le monde connaît et admire.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 octobre 2018

"Il est presque au niveau, lançait avec sarcasme un internaute. Il ne manque plus que les lentilles de contact jaunes, les cicatrices, un peu de barbe et le reste de son costume et ça ira. Si c'est le produit final, laissez-moi vous dire que je suis très déprimé".



Les cheveux du héros imaginé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski concentraient toutes les critiques. Trop blancs, trop lisses et bien peignés... Ils évoquaient plus l'elfe Legolas (Le Seigneur des Anneaux) ou le sorcier Lucius Malfoy (Harry Potter) que le guerrier mis en images par les studios CD Projekt.

Le montage d'un internaute essayant de retracer l'ascendance du personnage Crédit : Twitter

Impossible de trouver un seul commentaire satisfait dans les centaines de tweets qui ont été adressés à Netflix. Si les créateurs de la série entendent construire une saga aussi puissante que Game of Thrones (car tel est l'ambition et le potentiel de l'histoire du Sorceleur), il va falloir clairement investir dans un meilleur maquillage, une coiffure plus naturelle et un stylisme plus élaboré avec plus de tissu et moins de cuir pour satisfaire les téléspectateurs.



L'exemple du design des jeux vidéo (bien que différent de la description des livres) a toujours été salué par le public.

Geralt de Riv, tel qu'imaginé pour les jeux vidéo Crédit : CD Projekt