publié le 21/07/2018 à 10:01

C'est enfin les vacances [pour les plus chanceux et chanceuses] ! À vous la farniente, les baignades, les moments avec vos proches... Le temps qui passe, sans vous stresser. Un moment idéal pour rattraper les séries pop culture que vous n'avez pas eu le temps de suivre pour cette année 2018.



Parmi les calendriers chargés des différentes chaînes et plate-forme de streaming, RTL Super a retenu 4 shows à ne pas manquer pour votre été. Installez-vous confortablement et profitez d'un moment pour enfin comprendre ce qui a pu autant animer les fans de Stranger Things ou la nouvelle aventure du duo Mulder-Scully d'X-Files.

Plutôt fans de DC Comics et Marvel ? Nous avons pensé à vous avec Black Lightning (DC), le super-héros à la retraite obligé de reporter son costume pour sauver sa fille. Sans oublier le duo charismatique de Marvel's Cloak and Dagger qui porte la série "teen" en évitant de gros clichés.

1. "Stranger Things", saison 2 : pour son intrigue à vous donner la chair de poule

Winona Ryder dans le rôle de la mère de Will Byers Crédit : Netflix

Les showrunners Matt et Ross Duffer ont une nouvelle fois réussi leur série. On pensait avoir tout vu dans la saison 1 mais le duo nous entraîne cette fois dans un univers plus sombre. Si la saison 1 était marquée par l'univers des Goonies et d'E.T, celle-ci rend hommage à la saga Alien de Ridley Scott. Certains fans aguerris reconnaîtront des références à L'Exorciste de William Friedkin. Vous l'aurez compris, le cauchemar est loin d'être fini pour Will et ses proches. Les effets spéciaux sont très réussis et certaines images devraient vous empêcher d'éteindre votre lumière avant de dormir.

2. "Black Lightning", saison 1 : pour découvrir une série engagée

Cress Williams dans la série "Black Lightning" Crédit : Bob Mahoney/The CW

Luke Cage met en scène héros noir, résistant aux balles qui se balade avec une capuche dans les rues de Harlem, Black Lightning montre avant tout ce qu'endure un afro-américain victime des violences policières et de racisme. On le découvre dès le premier épisode lorsqu'il se retrouve arrêté, menotté et violenté par des policiers, seulement parce qu'il est noir. Une scène humiliante devant ses filles qui tentent de filmer. Le showrunner Salim Akil s'est inspiré de sa propre vie pour ce passage, comme il le confie dans un entretien rapporté par le média Comic Book.





Et là où Black Lightning va plus loin que les autres séries de super-héros, c'est lorsque que ses pouvoirs se réveillent. Non pas pour sauver la veuve et l'orphelin, mais à cause d'un accès de colère à la suite de son arrestation injuste. C'en est trop pour lui et sa communauté, comme lui explique sa fille aînée Anissa. Black Lightning fait passer un message lors de scènes et dialogues coups de poings et c'est réussi.

3."Marvel's Cloak and Dagger", saison 1 : à regarder en duo

Olivia Holt, Aubrey Joseph et Tim Kang dans "Marvel's Cloak and Dagger" Crédit : Freeform/Alfonso Bresciani

Adaptée du comics du même nom, Cloak & Dagger (La Cape et l'Épée en VF) suit deux adolescents qui découvrent leurs pouvoirs, Tandy (l'Épée) et Tyrone (la Cape). Alors que Tyrone peut utiliser l'obscurité pour entourer ses ennemis, Tandy est capable de créer des poignards de lumière. En plus de gérer leurs pouvoirs et leurs sentiments naissants, les deux adolescents devront combattre de nombreuses menaces dans une Amérique sombre. Une série "teen" dramatique, qui vaut le détour pour les performances d'Olivia Holt et Aubrey Joseph. Le duo donne un charisme aux personnages Marvel qu'on voit rarement dans une série estampillée "teen" [pour adolescent(e)s].

4. "X-Files", saison 11 : pour le côté culte

Mulder et Scully, duo emblématique de la série "X-Files" Crédit : Shane Harvey/FOX

Mulder et Scully reprennent du service. Pour cette onzième saison, le duo le plus emblématique du petit écran se retrouve au cœur d'une enquête qui les changera à jamais. Walter Skinner va faire un pacte avec L'Homme à la Cigarette qu'il connaît depuis de nombreux épisodes, tout en étant un fidèle allié de Mulder et Scully. Les deux hommes vont travailler de nouveau ensemble pour sauver l'humanité d'un virus que Skinner veut répandre. Mais pour nos deux agents, c'est William, leur fils abandonné qui détient l'antidote...