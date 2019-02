publié le 26/11/2018 à 19:00

Si vous avez du mal à vous remettre de l'épisode 8 de The Walking Dead, le teaser de l'épisode 9 augmentera votre rythme cardiaque et ne réduira pas vos angoisses. Attention, la suite contient des spoilers.



The Walking Dead reviendra en février 2019. L'épisode 9 intitulé New Enemy promet une bonne dose d'adrénaline, de stress et flashbacks. Une recette qui a souvent marché pendant cette première partie de la saison 9.

Dans New Enemy, Michonne, Daryl, Aaron, Yumiko et Magna ont réussi à échapper aux Chuchoteurs. Ils sont de retour à la Colline pour enterrer Jésus... Eugene est absent de la vidéo, peut-être parce qu'il a été capturé par les Chuchoteurs. Ces nouveaux ennemis observent tout ce qu'il se passe à la Colline, probablement pour préparer une attaque. Beta, le bras droit d'Alpha, la cheffe des Chuchoteurs, se bat contre Daryl. Le stress est intense et il faudra patienter au moins deux mois avant d'en savoir plus.