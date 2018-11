publié le 26/11/2018 à 13:01

La première partie de la saison 9 s'achève sur un cliffhanger de taille. Attention, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 8 de The Walking Dead, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Depuis Grégory dans l'épisode 1, la saison 9 de The Walking Dead n'avait pas d'autres victimes. Le mid-season finale a changé la donne avec la mort de Jésus, poignardé par un Chuchoteur. Un choc pour les spectateurs et les spectatrices, puisque Jésus est toujours en vie dans les comics. "La série est différente des comics, ce qui a été une source de frustration ces dernières années, parce que Jésus a eu la chance d'accomplir des choses intéressantes dans la guerre contre les Sauveurs [le comics All Out War]", démarre Tom Payne, l'interprète de Jésus, à EW.



Les fans le savent bien, la série ne suit pas forcément l'intrigue des comics : Rick a disparu d'Alexandria, alors que le shérif poursuit ses aventures dans les bandes-dessinées. "Je suis donc déçu [que Jésus meure], parce qu'en coulisses, j'ai travaillé dur pour apprendre les arts martiaux et j'étais impatient de montrer tout cela. Mais, je suis content que nous ayons réussi [avec les réalisateurs] à trouver une solution pour dévoiler tout cela", poursuit l'acteur.

Une attaque surprise mortelle

Aaron dans le mid-season finale de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Mais comment Jésus a-t-il pu se faire surprendre ? Combattant hors pair et très habile à l'épée mais très confiant, c'est pour cela qu'il se précipite sur les deux derniers zombies du cimetière, alors que ses amis sont déjà de l'autre côté de la grille. "C'est une surprise totale, parce que personne ne s'attendait à ce moment-là qu'un zombie puisse se déplacer ainsi et tuer Jésus. Je pense que c'était la meilleure façon de partir (...) Et j'adore la fin de cet épisode, lorsque tout le monde es,saye de voir quelque chose à travers le brouillard, en se demandant comment ils vont s'en sortir", résume l'acteur.

Le choix de Tom Payne

L'interview se finit sur une déclaration qui pourra surprendre quelques fans. C'est Tom Payne qui a demandé à ce que son personnage soit tué dans la série. "Je discutais avec les showrunners l'an passé et ils avaient l'air contrarié [la saison 8 enregistrait de mauvaises audiences] et je leur ai dit : 'Faisons quelque chose, tuons quelques personnes, tuez-moi, je m'en fiche' !", explique Tom Payne, qui avait rejoint la série pendant la saison 6. Si la mort de Carl [épisode 9, saison 8] était un choc pour tout le monde, celle de Jésus était donc programmée depuis quelques temps. Les fans savent donc contre qui ils et elles peuvent être en colère après la diffusion de l'épisode 8.