publié le 19/11/2018 à 09:19

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Stradivarius, l'épisode 7 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Il ne reste plus qu'un épisode avant la traditionnelle coupure de The Walking Dead, avant la reprise au printemps 2019. Si Angela Kang, la showrunner, a montré que la saison 9 peut être très convaincante depuis l'épisode 5, cet épisode 7 retombe malheureusement, comme un soufflé.



Manque de rythme, scènes (trop) longues, digressions... Stradivarius pourrait décevoir certains fans. Pourtant, il faut reconnaître que certains moments de l'intrigue dévoilent comment le monde de The Walking Dead sans Rick, ni Maggie va survivre. Angela Kang garde sûrement de nouvelles révélations pour l'épisode 8. En attendant, découvrez les grands moments de Stradivarius.

Maggie est en vie, mais elle a quitté la Colline

C'est sûrement la révélation la plus importante de cet épisode 7. Maggie a quitté la Colline avec son fils Hershel, pour aider une nouvelle communauté, épaulée par Georgie. Certains fans connaissaient déjà le destin de l'ex-cheffe de la Colline depuis les épisodes 2 et 3. Georgie avait écrit des lettres à Maggie en lui parlant d'une nouvelle communauté portuaire.

C'est désormais Jésus qui est en charge de la Colline, épaulé par Tara. Maggie a passé le flambeau à son bras droit, qui depuis a été réélu. Jésus ne se sent pas légitime d'être à la place de Maggie. C'est en réalité Tara qui se charge tout : elle arpente la communauté avec son bloc de notes, sait les besoins de chacun et tente de pousser Jésus à s'impliquer.



On apprend que Jésus a continué de voir Aaron en secret. Les deux hommes ont pris des cours de combats et de défense depuis que leurs communautés ont coupé les ponts. Vous pensez que cette révélation ne sert pas l'intrigue ? Au contraire, cela prouve que l'alliance qui unissait autrefois les communautés, va revenir sur le devant de la scène.

Les Chuchoteurs passent à l'action

Rosita encerclée par les Chuchoteurs Crédit : capture d'écran OCS

L'épisode 7 s'ouvre sur les murmures de ce nouveau groupe d'ennemis. Rosita, sérieusement blessée, tente de leur échapper. Le public est alors dans la même position que la survivante : on ne voit pas les Chuchoteurs, mais on les entend murmurer : "On se rapproche... Ne la laissez pas s'échapper... Attrapez-la".



La panique est palpable. Heureusement, Rosita sera sauvée in extremis par Jésus et Aaron qui l'emmènent à la Colline. Eugene est toujours porté disparu. Selon Rosita, il serait en sécurité dans une grange, mais il probablement été capturé.

Daryl cherche toujours Rick

Un peu plus loin, Daryl accueille Carol et Henry dans son campement. Véritable ermite, il survit grâce à la chasse, son chien et des pièges contre les zombies. Cette vie, coupée du reste du monde, a un but : trouver le corps de Rick. Cela fait 6 ans que le shérif a disparu dans l'explosion du pont, mais Daryl n'a pas perdu espoir.



Grâce à Carol qui veille sur lui et Henry qui le sauve d'une attaque de zombies, Daryl décide de les accompagner à la Colline. Carol souhaite que Daryl veille sur son fils, qui va apprendre à devenir forgeron. Leur arrivée à la Colline permet à nos anciens héros et anciennes héroïnes de se retrouver : Tara, Jésus, Daryl, Carol, Aaron... Mais, le temps n'est pas qu'aux retrouvailles : il faut aller chercher Eugene, toujours en danger. Jésus, Aaron et Daryl, excellent pisteur, se mettent en route, laissant Tara à la tête du groupe.

Michonne apprend à faire confiance

Michonne et le groupe de Magna se rendent à la Colline Crédit : Gene Page/AMC

En route pour la Colline, Michonne confisque les armes du groupe de Magna, escorté par DJ et Siddiq. Mais, une attaque de zombies, force la survivante au sabre, à laisser Magna et les siens récupérer leurs couteaux et leurs lance-pierres. La confiance ne règne pas encore, mais la solidarité est bien présente. Comme ce que souhaitaient Rick, Carl et Judith : construire un monde basé sur l'entraide.



Siddiq révèle à Michonne que Maggie a quitté la Colline depuis un petit moment. Le choc de la révélation est de courte durée : deux soldats de la Colline viennent à la rencontre de nos héros et leur révèlent que Rosita est avec eux, sévèrement blessée. Michonne décide finalement de retourner à la Colline pour veiller sur Rosita. Reste à savoir si elle verra Carol et Daryl en chemin ou si les Chuchoteurs seront les plus rapides.