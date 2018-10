Scott Wilson et Andrew Lincoln dans "The Walking Dead"

publié le 08/10/2018 à 12:32

La communauté The Walking Dead est sous le choc. Le 7 octobre 2018, la chaîne américaine AMC a annoncé le décès de Scott Wilson, à l'âge de 76 ans. L'acteur était connu pour son rôle d'Hershel Greene, le père de Maggie dans les saisons 2,3 et 4.



Alors que la saison 9 de The Walking Dead vient de démarrer, elle possède déjà des hommages pour Scott Wilson. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Scott Wilson, est, en effet, présent dès A New Beginning, avec le fils de Maggie. La cheffe de la Colline a accouché entre la fin de la saison 8 et le début de cette nouvelle saison (18 mois se sont écoulés dans la série). Son bébé s'appelle Hershel, comme son père, assassiné par le Gouverneur dans la saison 4. Une double mort violente puisque le Gouverneur lui tranche la tête, puis Michonne lorsqu'il se transforme en zombie.

Hershel est le fils de Maggie, il porte le prénom de son père Crédit : capture d'écran YouTube

Scott Wilson sera de retour dans la saison 9

Lors du panel The Walking Dead au New York Comic Con, le dimanche 7 octobre 2018, la showrunner Angela Kang a annoncé que Scott Wilson sera de retour dans la saison 9, le temps d'un épisode. Comme pour Shane (Jon Bernthal) et Sasha (Sonequa Martin-Green), très attendus par les fans.

Hershel Greene reviendra ainsi sous la forme d'un flashback ou d'une hallucination de Rick Grimes, probablement dans l'épisode où il fera ses adieux à The Walking Dead. Hershell a été un mentor pour Rick et l'a aidé à devenir le leader qu'il est devenu. La séquence, dont on ignore encore quand elle aura lieu, sera doublement douce-amère pour les fans.