publié le 17/11/2018 à 10:00

Depuis la fin de l'épisode 5 de la saison 9, Maggie est absente. Un départ auquel les fans s'attendaient puisque Lauren Cohan avait expliqué qu'elle quitterait la saison 9, en cours de diffusion. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Mais qu'est-il arrivé à Maggie pendant les six années qui ont suivi la disparition de Rick dans l'épisode 5 ? Les membres de The Spoiling Dead Fans, site de fans très renseignés (ils étaient les premiers à annoncer que Carl allait mourir dans la saison 8) ont trouvé. Et la réponse se trouve sous notre nez depuis la diffusion des épisodes 2 et 3 de la saison 9.

Plus précisément dans les lettres que Georgie a envoyé à Maggie. Souvenez-vous, Georgie est apparue dans l'épisode 12 de la saison 8. Selon une théorie populaire, elle est la cheffe du Commonwealth, une communauté aisée, que les lecteurs et lectrices de comics ont découvert dans l'arc narratif nommé "The New World Order" ("le Nouvel ordre mondial"). Ce groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio.

Maggie aurait rejoint un autre groupe de survivants

Dans ses lettres, Georgie parle d'une communauté à Maggie Crédit : capture d'écran AMC

Mais quel rapport avec Maggie ? Dans l'épisode 3, Jésus lui demande si elle compte rejoindre Georgie. Preuve que cette dernière, cherche à recruter la cheffe de la Colline dans son monde. Les membres de The Spoiling Dead Fans ont réussi à déchiffrer un bout du papier, qui contiendrait un énorme indice.

On peut ainsi lire : "Nous avons trouvé une ville portuaire. La communauté est petite, mais forte et j'espère qu'elle servira de ___ (mot illisible) dans le futur à d'autres personnes ou à d'autres communautés éloignées. Je vous envoie cette lettre avec d'autres marchandises par bateau grâce à Oceanside. Depuis __ (mot illisible) pendant mes voyages, j'ai ___, qui ont forgé un lien fort ___ comme il se doit. ___ Maggie. Le travail est difficile, mais j'apprends tous les jours. Je me lève chaque matin et je me couche chaque nuit avec plein d'espoirs et de paix. ___ Je sais que votre communauté est ___ vous avez la même façon de voir les choses___ ce qui est le mieux pour tout le monde. ___ génération ___ lorsque vous êtes prête".



Il se peut donc que Maggie ait décidé de changer complètement de vie. Elle serait partie s'installer dans la communauté portuaire, dont parle Georgie, avec son fils Hershel. Ainsi, Maggie pourrait revenir dans la saison 10 de la série, comme ce qui a été annoncé.