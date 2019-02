publié le 13/11/2018 à 08:30

Après les Sauveurs, c'est (enfin) au tour des Chuchoteurs d'arriver dans la série. Groupe de survivants présent dans les comics, ils sont aperçus rapidement à la fin de l'épisode 6 de la saison 9. Ce sont eux qui chuchotent, alors qu'Eugene et Rosita pensaient avoir affaire à de "vrais" zombies. Attention, la suite du papier contient des spoilers.



La saison 9 de The Walking Dead s'intensifie. Après le saut dans le temps de 6 années, la showrunner Angela Kang introduit les nouveaux méchants de la série [épisode 6]. Apparus dans les comics, les Chuchoteurs sont à l'origine d'une terrible guerre contre nos héros, dont Rick.

Mais, qui sont-ils réellement et que veulent-ils ? Avant d'en savoir plus sur ce redoutable groupe, que l'on découvrira plus en détail dans les deux prochains épisodes de la saison 9. RTL Super vous dévoile une partie de leur histoire.

> The Walking Dead 9x07 EXTENDED Promo Season 9 Episode 07 Promo/Preview [HD] SUPER EXTENDED

Des survivants brutaux

Apparus dans les bandes-dessinées plusieurs années après la guerre contre Negan, les Chuchoteurs sont des personnages loin d'être pacifistes. Ils survivent dans le monde post-apocalyptique en se recouvrant des restes de zombies et en chuchotant pour communiquer. Des techniques qui leur permettent de ne pas se faire repérer par les vrais morts-vivants, et d'effrayer les vivants. En effet, les masques mortuaires qu'ils portent déforment complètement leurs visages, sans parler de leurs apparences crasseuses et ensanglantées.



Les Chuchoteurs vivent loin de toute civilisation, un peu comme à l'ère Préhistorique. Ils sont une meute, avec un leader (Alpha, que nous verrons plus tard) et ne révèlent pas leurs prénoms. Nomades, ils n'ont pas un camp de base et attaquent rapidement lorsqu'ils se sentent en danger.

Ils sont dirigés par Alpha

L'actrice Samantha Morton incarne la cheffe des Chuchoteurs, les grands méchants de la saison 9 Crédit : Richard Shotwell/AP/SIPA / Image Comics / RTL.fr

Alpha, incarnée par Samantha Morton (Minority Report, Les Animaux Fantastiques). Dans les comics, elle apparaît dans Volume 22: A New Beginning en 2014. Rusée, cruelle et sauvage, elle est fière d'être la cheffe des Chuchoteurs et se distingue par son crâne rasé. Mère de Lydia, elle abuse physiquement et émotionnellement de sa fille et laisse les autres membres du groupe la violer.



Son bras droit s'appelle Beta (Ryan Hurst). Avec sa taille gigantesque, Beta en impose. Violent, il protège aussi farouchement sa véritable identité. C'est pour cela qu'il porte en permanence un masque en chair humaine, qui laisse seulement son nez et sa bouche visibles. Si quelqu'un essaye de lui enlever, il le tue sur le champ, même s'il s'agit d'un Chuchoteur. Idem, si une personne s'approche trop près d'Alpha, dont il est amoureux.

Que veulent-ils ?

Les Chuchoteurs entrent en guerre contre Rick dans les comics Crédit : Image Comics

Pour le moment, il est encore difficile de connaître les intentions des Chuchoteurs. Mais, dans les comics, les Chuchoteurs attaquent dès qu'ils se sentent menacés. Et les va-et-vient des autres survivants sur leur territoire ne leur plaise pas du tout. Selon certains théories, ils seraient aussi liés à Jadis, qui a réussi à s'envoler dans l'hélicoptère dans l'épisode 5. C'est pour eux, en partie, qu'elle aurait mis en place son trafic d'humains avec les groupes "A" et "B".