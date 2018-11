publié le 02/11/2018 à 16:34

The Walking Dead dira bientôt adieu à Maggie. La cheffe de la Colline quittera la saison 9 en cours de diffusion, après le départ de Rick prévu dans l'épisode 5. Dans un long entretien au magazine Entertainment Weekly,Lauren Cohan est revenue sur sa décision de quitter le show, mais aussi son retour.



Les fans le savent depuis l'été 2018 : Maggie apparaîtra seulement dans quelques épisodes de la saison 9. Une décision prise par Lauren Cohan, qui entamera ensuite le tournage de la série Whiskey Cavalier, prévue pour 2019. "8 ans, c'est long pour un seul personnage (...) J'aime Maggie, je l'aimerai toujours et j'ai passé un très bon moment [à l'incarner]", démarre l'actrice dans son entretien.

Si on ignore encore dans quel épisode Maggie quittera la série, Lauren Cohan laisse la porte ouverte pour son retour. "Je me sens bien en déclarant : 'Voyons ce qui va se passer. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais voyons ce que cela peut donner'. Je suis très centrée sur le présent", poursuit-elle. En attendant d'en savoir plus sur la dernière apparition de Maggie, les fans retiennent leur souffle : la survivante a en effet décidé d'assassiner Negan, toujours emprisonné à Alexandria.