publié le 08/11/2018 à 15:30

The Waking Dead s'apprête à changer radicalement. Le lundi 12 novembre, les fans découvriront le premier épisode de la série sans Rick Grimes, disparu à la fin de l'épisode 5. Mais, attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus l'épisode 6, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Judith Grimes sera bien la super girl de cet épisode 6. La petite fille, qui porte le chapeau de cow-boy de son frère Carl (que Rick lui avait offert), un sabre comme Michonne, sa mère adoptive, et le pistolet de son père, est devenue une véritable héroïne. À la fin de l'épisode 5, qui se déroule près d'une dizaine années après la disparition de Rick, Judith élimine une bande de zombies et sauve un groupe de survivants.

Ces nouveaux personnages, menés par Magna, vont devoir passer un sacré test auprès de Michonne, qui a durcit les règles au sein de la communauté, autrefois dirigée par Rick. Dans la scène d'ouverture de l'épisode 6, la survivante se recueille d'ailleurs en parlant mentalement au shérif et en lui expliquant combien il est difficile d'avancer sans lui.

Des tensions entre Carol et Ezekiel

Au Royaume, on découvre que Carol et Ezekiel filent, d'abord, le parfait amour. Mais les photos suivantes dévoilent certaines scènes de tensions, avec Jerry (le fidèle bras droit d'Ezekiel) et Henry, qui lui aussi a bien grandi. Est-ce parce que Carol refuse que le Royaume parte au combat contre les Chuchoteurs ? Encore un peu de patience avant de le découvrir.

Daryl s'est isolé dans la forêt

Daryl vit en ermite dans la forêt. Dans la scène d'ouverture, on le voit dormir sous une tente au tissu abîmé et portant des vêtements déchirés. À l'aide d'une lance, on le voit pêcher, puis combattre un zombie (oui, les morts-vivants sont toujours là).



Si dans les comics Rosita et Eugene sont amoureux, il est encore trop tôt pour découvrir si cela sera le cas dans la série. Il n'empêche qu'ils vivent un moment qui n'augure rien de bon, tant ils ont l'air dépité.

Le retour du père Gabriel, Negan toujours affaibli

Le père Gabriel a réussi à retrouver les siens, après avoir été kidnappé par Jadis (épisode 3). La survivante voulait l'échanger contre son "billet" pour l'hélicoptère, mais ses sentiments pour l'Homme de foi ont finalement eu raison de son plan. Il a donc réussi à rentrer à Alexandria. Sur les photos, on le voit faire équipe avec Aaron, qui porte une prothèse sur le bras gauche.



Enfin Negan, devenu un véritable vieillard dans l'épisode 5, est toujours affaibli. Bon, en dix ans, il a quand même coupé sa barbe et ses cheveux blancs. Son regard toujours éteint, montre qu'il n'est pas prêt de redevenir le leader tyrannique des saisons 7 et 8. Toujours derrière les barreaux d'Alexandria, on ignore encore s'il sortira de prison dans cette suite de la saison 9.