Carl et Lori, la famille de Rick dans "The Walking Dead"

publié le 06/11/2018 à 17:45

Rien ne sera plus comme avant dans The Walking Dead. L'épisode 5 de la saison 9 signe la fin des aventures de Rick Grimes sur le petit écran. Pour cette dernière balade au royaume des zombies, le shérif a rencontré d'anciens proches disparus : Shane, Hershel et Sasha.



Certains auraient pu aussi s'attendre aux retours de Carl, son fils (décédé dans la saison 8) et Lori, sa première compagne (morte dans la saison 3). Mais, la showrunneuse Angela Kang en a décidé autrement. "Nous avions ces trois personnages particuliers [Shane, Hershel et Sasha] qui comblent, en quelque sorte, un besoin émotionnel chez Rick à ce moment-là", démarre-t-elle dans un entretien pour le HuffPost.

"Pendant tout son voyage, il cherche sa famille, et j'ai pensé d'une manière créative, que s'il trouvait Lori et Carl, il aurait pu se dire : 'Ok, j'ai rempli ma mission. Je les ai retrouvés, je suis à la maison. Je peux m'arrêter et mourir'", conclut Angela Kang. Et c'est effectivement le besoin de retrouver sa famille qui permet à Rick d'avancer jusqu'au pont, plutôt que de se laisser mourir sur son cheval ou mordre par un zombie.

Rick, Lori et Carl dans la saison 1 de "The Walking Dead" Crédit : AMC