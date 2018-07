Maggie entre les conseils de Gregory et Jésus dans "The Walking Dead"

publié le 28/11/2017 à 08:36

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé le sixième épisode de la saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Maggie s'est retrouvée dans une position délicate à cause de Jésus. Au lieu de tuer un groupe de Sauveurs pendant une attaque, ce dernier décide de les garder en vie et de les emmener à la Colline. C'est ensuite à Maggie de décider de leurs sorts, sachant qu'elle risque de mettre en péril sa Communauté si Negan décide de venir récupérer ses hommes.

Dans l'épisode 6 intitulé The King, The Widow and Rick (Le Roi, la Veuve et Rick), Maggie fait son choix : les Sauveurs sont enfermés dans un enclos au sein de la Colline. Elles comptent passer un marché avec Negan : les Sauveurs contre les membres des Communautés prisonniers au Sanctuaire. Si Negan refuse, elle tuera ses hommes.

"Elle doit prendre des décisions pour la sécurité de tous et c'est renforcé par son désir de voir Negan disparaître [il a assassiné son compagnon Glenn]. Peu importe le dilemme moral dans lequel elle se trouve et ce qu'elle choisi, elle garde à l'esprit qu'elle doit protéger les siens. Jésus est d'accord avec sa décision, mais je pense qu'il essaye de lui rappeler son humanité [pour qu'elle ne tue pas les Sauveurs]", explique Lauren Cohan (Maggie) au média Entertainment Weekly.

Une femme forte et indépendante

L'un des moments forts de l'épisode 6, c'est lorsque Maggie décide d'enfermer Gregory avec les Sauveurs. Auparavant, l'ancien chef de la Colline, qui a rallié puis quitté le camp de Negan, essaye de la manipuler. Il veut à tout prix se protéger d'une vengeance de Negan, et donc tuer tous les Sauveurs prisonniers.



Maggie lui tient tête et montre une nouvelle fois qu'elle est une femme forte et indépendante. "Ces moments montrent que Maggie est en train de progresser dans son rôle de leader. Quels sont les conseils à prendre et à qui doit-on faire confiance ? Car à la fin de la journée, vous vous devez prendre seul cette décision. Les idées de Gregory imprègnent Maggie autant que celles de Jésus, mais, elle a besoin d'être seule pour agir", poursuit l'actrice.