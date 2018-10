publié le 15/10/2018 à 08:30

Le méchant préféré des fans de The Walking Dead est de retour. Il ne prononce que quelques mots dans cet épisode 2 de la saison 9, mais il sait laisser une (mauvaise) impression comme personne. Ce deuxième épisode, intitulé The Bridge (Le Pont), commence par un dialogue entre notre héros Rick et ce que l'on devine très rapidement être Negan. "Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, c'est vrai que je suis surtout celui qui parle mais il faut que je te mette au courant de ce qu'il se passe", commence Rick.



Cette introduction permet à notre héros d'être le narrateur de cet épisode. Rick raconte comment, un an après l'ultime bataille de la saison 8, la civilisation et la paix semblent renaître entre les différents clans de The Walking Dead. Une façon de saluer son travail de pacificateur et son modèle, mais Negan n'est pas aussi optimiste que son geôlier, et les événements vont lui donner raison.

Attention, si vous n'avez pas vu ce deuxième épisode et que vous craignez les spoilers au moins autant que les héros de la saison craignaient les zombies, faites demi-tour !

Reconstruire le pont

Le thème principal de cet épisode est la reconstruction. Une grande partie de l'intrigue, et du récit de Rick à Negan, concerne le chantier du pont. Rick arrive tant bien que mal à faire avancer les travaux en utilisant les bras de toutes les factions à sa disposition. Il doit cependant gérer plusieurs problèmes. Les anciens hommes de Negan ne semblent pas loyaux à 100%, les travaux ont du retard et Eugene lui fait remarquer que les cas de désertion se multiplient.



Et puis, il y a ceux qui ne respectent pas les règles. Une grande partie de l'épisode est consacré à Justin et sa petite rébellion puérile. Tout commence lorsqu'il se bat contre Henry, le jeune adolescent qui contrôle les rations d'eau pour les ouvriers du chantier. Henry demande à Justin de s'arrêter de boire, mais Justin en veut plus que les autres et Henry finit par mettre à terre le grand gaillard. Une humiliation que ce dernier ne supporte pas. Daryl, excédé par ce comportement décide alors de régler son compte à Justin. Il faudra que Rick intervienne pour que les coups cessent.



Rick tente désespérément d'unir tout le monde mais Daryl tente de lui expliquer que cette idée est utopique et que certains hommes de Negan ne se plieront jamais à leur justice.

Justin et Daryl sur le pont Crédit : AMC

Reconstruire des lois

Cette idée de justice est aussi du côté de la Colline où Maggie tente de vivre avec sa décision de l'épisode 1. Elle se montre inflexible en toute circonstance. Michonne, venue pour récupérer des vivres, va l'aider à affiner son sens de la justice, tout comme Jesus. Après la pendaison de Gregory, qui a essayé de la tuer à deux reprises (directement et en manipulant Earl), elle essaye de vivre et de se faire respecter, tout en sentant bien qu'elle ne pourra pas tenir en restant aussi sévère et en prenant de telles décisions seule.



Tammy, la femme de Earl, l'implore de la laisser voir son mari toujours enfermé dans une cellule depuis un mois pour son crime. Maggie accepte finalement et se montre sensible au dialogue entre le forgeron et sa femme. La cheffe de la Colline demandera ensuite à Earl de lui raconter son passé avec l'alcool. Une dépendance qui lui rappellera les propres problèmes de son père avec la boisson. Ce parallèle laisse entendre que Maggie est prête à pardonner à Earl et à le libérer. Ses talents avec le métal sont de toute manière indispensables pour remettre en marche les travaux agricoles et assurer la prochaine moisson.



Maggie semble ouverte à développer un nouveau système juridique sur la proposition prudente de Michonne afin de régler les problèmes futurs. Dernier élément intéressant pour la suite de la saison : Jesus détecte sur le bureau de Maggie des lettres de Georgie, la mystérieuse femme du Commonwealth, cette communauté plus avancée technologiquement.

La vision de Negan

Du côté du pont, Rick tente de coordonner les derniers efforts pour finir le pont. Cela nécessite une explosion qui ne manque pas d'attirer une horde de zombies sur nos héros. Rick avait anticipé ce problème mais son dispositif de sirènes pour rediriger les morts ne fonctionne pas. Des dizaines de Marcheurs débarquent alors sur le chantier, semant le chaos. Aaron est le grand blessé de la scène et il doit être amputé immédiatement par Enid qui a été formé très succinctement à la chirurgie par le médecin de service Siddiq. L'opération est un succès mais la colère est vive dans le camp.



Daryl se confronte une nouvelle fois à Justin, le petit rebelle de service, qui n'a pas actionné la seconde sirène à temps. Daryl y voit le signe d'une allégeance à Negan et un danger. Justin invoque un problème technique. Rick prend alors la décision d'exiler Justin. Ce dernier part dans la nuit avec une bouteille d'alcool et se fait tuer sur le chemin par une figure mystérieuse. Seule certitude : ce n'est pas une attaque de zombie.



Ces dysfonctionnements sont mêlés à une histoire d'amour naissante entre le père Gabriel et Anne et la vision d'un hélicoptère dans la nuit... A qui est-il ? Que fait-il là ? Impossible d'avoir des certitudes. Une seule chose est sûre, ces problèmes sont les graines d'une future révolte. Cela permettra au scénario de rebondir et c'est surtout ce qu'explique Negan à la fin de l'épisode. "Tu n'es pas en train de sauver le monde Rick, explique l'homme à la batte derrière les barreaux de sa cellule. Tu le prépares à mon retour."



Pour Negan, la violence reviendra forcément, une violence que seule sa cruauté peut dominer. Civilisation ou loi du plus fort, c'est une nouvelle fois le thème central de The Walking Dead qui est explicité.