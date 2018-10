publié le 29/10/2018 à 09:05

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine pour une nouvelle saison. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur The Obliged, le 4e épisode de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Maggie, armée d'un pied-de-biche, fait route vers Alexandria. Sa mission ne laisse pas de doutes : elle va tuer Negan, avec la complicité de Daryl. Carol et Eugene, au campement dans la forêt, sont prêts à quitter les lieux. Carol prépare les siens à rentrer au Royaume, Eugene avoue à Rick que le pont (de l'épisode 2) est condamné.



Malgré ces mauvaises nouvelles, Rick s'accroche. Il veut continuer de construire ce nouveau monde, comme lui a demandé Carl avant de mourir. Et tant pis si Carol, l'une de ses précieuses alliées, rentre au Royaume, ou que Michonne se lève la nuit pour décapiter des zombies. Rien ne se passe comme prévu et les choses s'accélèrent nettement dans cet épisode 4.



Negan veut manipuler Michonne

Dès les premières minutes de l'épisode, les fans comprennent que Michonne n'est pas heureuse. Certes, elle s'occupe entièrement de la reconstruction d'Alexandria et de la mise en place d'un futur gouvernement, mais elle a besoin de sang. Armée de son sabre, elle décapite des zombies, nuits après nuits, sans en parler à Rick. C'est ce goût de risque que va essayer d'utiliser Negan pour la manipuler. Il veut sortir de prison ou du moins torpiller le projet du monde de Rick depuis l'intérieur.

L'ancien chef des Sauveurs, qui ressemble désormais à un vieillard, entame une grève de la faim pour attirer l'attention des geôliers. Lentement, il tente d'ébranler Michonne et sa foi en Rick. La survivante reste de marbre, mais lorsque Negan lui parle d'Andre (son fils décédé), son sang ne fait qu'un tour. Ils ont beau être tous les deux "stimulés" par les zombies, ou plutôt l'adrénaline, Michonne est du côté des vivants. La séquence de "parlotte" n'apporte pas grand-chose, mais on comprend que le retour de Negan se précise. Maggie est en route pour l'assassiner, mais vu l'intensité des combats dans la forêt, elle n'est pas près d'arriver à Alexandria.



La guerre est déclarée

Jed, le Sauveur belliqueux du début de saison 9 passe à l'action. Avec une poignée de Sauveurs, tous et toutes armés, il s'empare du camp de la forêt. Pile au moment où Carol et les membres du Royaume s'apprêtent à quitter les lieux. Jed a compris que les membres d'Oceanside ont tué Justin (épisode 2) et Arat (épisode 3). Carol tente de le calmer, mais à partir du moment où Jed enlève la sécurité de son arme, elle n'a pas d'autres choix que de le laisser passer. Au loin, Jerry observe la scène. Nul doute qu'il a abattu Jed pour protéger Carol. On ne voit pas le début de l'émeute, mais on entend de nombreux coups de feu. La guerre est déclarée et Rick n'est pas là pour sauver la situation.

Gabriel est sauvé, Anne s'enfuit

Gabriel est prisonnier d'Anne. Dans l'épisode 2, la survivante négocie avec le mystérieux pilote de l'hélicoptère : elle doit apporter un "A" pour pouvoir décoller. Gabriel est un A, un leader, et devrait servir de monnaie d'échange. Il se réveille paniqué, au-dessus d'un zombie prêt à le dévorer (technique qu'Anne avait utilisé contre Negan dans la saison 8).



Anne l'épargne finalement, car elle est toujours attachée à l'Homme de foi. Il se réveille peu de temps après, seul, avec une lettre d'Anne dans la poche. La survivante a fait son choix, elle veut avancer vite et seule. A-t-elle réussi à monter dans l'hélicoptère ? Gabriel est-il réellement tiré d'affaire ? Il faudra attendre pour en savoir plus.

On devine comment Rick va mourir

AMC nous a prévenus : le départ de Rick de The Walking Dead est fixé au 6 novembre. Les fans ignoraient jusqu'à cet épisode 4, comment il pourrait quitter le show. Un accident de cheval, une chute violente sur des blocs de béton, une tige rouillée enfoncée dans la côte, le tout sous un soleil de plomb et deux hordes de zombies en approche. À la fin de The Obliged, Rick perd connaissance.



L'épisode 5 devrait donc s'ouvrir sur des hallucinations où il retrouve Hershel, Shane et Sasha, tous décédés dans les saisons précédentes et annoncés pour la saison 9, le temps d'un épisode inédit. Rick ne mourra pas seul sur le bord de la route, Maggie pourrait le sauver. Mais, cette chute à cheval pourrait bien être la cause de la mort prochaine du shérif.