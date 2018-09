Selon une théorie de fans de "The Walking Dead", Shane et Rick seraient liés d'une étrange façon

publié le 23/06/2018 à 16:30

En matière de théories, les fans peuvent souvent partir très loin. Et ce n'est certainement pas cette hypothèse de fiction entre Rick et Shane de The Walking Dead qui va vous prouver le contraire.





Il y a quelques jours, The Hollywood Reporter a officialisé le retour de Shane dans la série, sept saisons après sa mort. Personnage important des premiers épisodes de The Walking Dead et ancien ami-ennemi de Rick, il est logique que le personnage de Jon Bernthal (The Punisher) fasse une courte apparition dans la saison 9. Plus précisément dans l'épisode 9 où Rick quittera la série, comme cela a été annoncé par Andrew Lincoln il y a quelques semaines.

Mais, pour certain(e)s fans du forum Reddit, le retour de Shane dans The Walking Dead serait beaucoup plus qu'un flashback. Selon ce groupe de fans, Shane serait toujours vivant et il aurait pris la place de Rick... Vous nous suivez ? On vous explique tout.

Shane est devenu Rick après l'avoir tué

Si cette théorie est loufoque, il n'empêche qu'elle a le mérite d'avoir quelques arguments et même un dialogue entre Rick et Shane ! Pour tout comprendre, il faut retourner à ce fameux épisode de la saison 2 où Shane attaque Rick dans les bois. Le shérif, qui sent le danger, parvient à se défendre et tue Shane. Il devient ensuite un zombie, achevé par Carl, le fils de Rick.



Dans cette scène de la saison 2, Rick parvient à tuer Shane Crédit : capture d'écran

Selon la théorie, Shane a bien réussi à tuer Rick. Et rongé par la culpabilité d'avoir assassiné son meilleur ami, il a absorbé la personnalité de Rick dans une forme de trouble dissociatif de l'identité. Shane se prend alors pour Rick et tente d'être "un homme bien" . L'idée peut être plausible lorsque Shane devenu Rick essaye de sauver son couple avec Lori, puisque Shane est amoureux d'elle depuis le début, ou qu'il fait tout pour être un père exemplaire de Judith, qui est la fille biologique de Shane pour la plupart des fans de The Walking Dead.

Et sa personnalité expliquerait les comportements violents de Rick dans la saison 8

Rick a montré qu'il avait beaucoup changé au cours de la saison 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Mais ensuite, la personnalité de Shane commence à reprendre le dessus à partir de la guerre contre les Sauveurs de Negan. C'est pour cela que Rick devient un homme froid, prêt à tuer, à l'encontre de ce qu'il avait pu montrer au public les saisons précédentes. Et dans la saison 9, Shane va se rendre compte qu'il "est devenu Rick" 'pour échapper à l'horreur du monde post-apocalyptique de The Walking Dead. Mais, Shane est-il un psychopathe meurtrier ou Rick a-t-il vraiment réussi à le transformer en homme bon ? C'est ce que les fans de cette hypothèse espère découvrir à la rentrée prochaine...