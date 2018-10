publié le 31/10/2018 à 12:01

C'est la mort d'un héros qui se prépare. À quelques jours de l'épisode final de Rick dans The Walking Dead, la chaîne AMC intensifie la promotion. Et depuis le 29 octobre 2018, les fans peuvent découvrir la scène d'ouverture de l'épisode 5, diffusé le lundi 5 novembre en France. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Préparez-vous à deux minutes de douleurs et de sang. L'épisode 5 intitulé What Comes After (Ce qui arrive ensuite), démarre avec non pas un, mais deux Rick. Celui de la saison 1 dans son lit d'hôpital [lorsqu'il se réveille après un long coma] et le Rick de la saison 9. Notre héros essaye de se réveiller, alors qu'un escadron d'hélicoptères se dirige droit vers la fenêtre. Pas de doutes, cet épisode 5 sera marqué par de nombreux easter-eggs (détails cachés) rappelant les saisons précédentes et les moments forts du shérif.

Finalement, Rick parvient à sortir de son coma. Hurlant de douleur, il essaye de s'extirper la tige qui lui a transpercé la côte. Dans un ultime effort, non sans un gros plan sur la blessure sanguinolente. Rick y parvient, tandis que les zombies se rapprochent. La séquence se termine avec le shérif, en sang, sur son cheval blanc, poursuivit par une armée de morts. La suite à découvrir le 5 novembre prochain...