Rick et Maggie dans la saison 8 de "The Walking Dead"

publié le 28/07/2018 à 10:00

La saison 9 de The Walking Dead commence à dévoiler quelques-uns de ses secrets. Lors du Comic-Con de San Diego, la chaîne américaine AMC a dévoilé la première bande-annonce des prochains épisodes avec une date de diffusion. Peu de temps après, Lauren Cohan (Maggie) s'est confiée sur la relation de son personnage avec Rick. Attention, la suite du papier contient des spoilers.



Les tensions seront vives entre Maggie et Rick à la rentrée. La cheffe de la Coline a du mal à accepter que Rick ait épargné Negan à la fin de la saison 8 [ce dernier a tué son mari Glenn dans la saison 7] et prépare sa vengeance. "Nous allons certainement être en conflit, mais nous sommes toujours une famille. On n'a juste pas la même définition de ce terme", explique l'actrice dans un entretien rapporté par le média Comic Book.

Dans le trailer de la saison 9, on remarque que Maggie a beaucoup de mal à adhérer au nouveau monde de Rick. Idem pour la plupart des Sauveurs et des Sauveuses qui réclament la libération de Negan.

La saison 9 ne sera pas forcément celle des adieux à Maggie

En avril dernier, le très renseigné The Hollywood Reporter annonçait le départ de Lauren Cohan de The Walking Dead. Le personnage de Maggie devrait quitter la saison 9 en cours de diffusion, puisque l'actrice sera ensuite en tournage pour la série d'ABC : Whiskey Cavalier (prévue pour 2019). Mais, cela ne veut pas dire que Maggie sera absente de la saison 10 de The Walking Dead, si elle est confirmée.



Elle pourrait revenir le temps de quelques épisodes. D'ailleurs, l'actrice a confié au média Entertaiment Weekly : "Mon histoire avec The Walking Dead n’est pas terminée, je garde une porte ouverte. Vous ne pouvez pas rompre avec quelqu’un, l’oublier dans la seconde et l’effacer de votre vie. Non, c’est impossible, vous avez besoin de transitions pour avancer".



Reste à savoir comment Angela Kang, la réalisatrice de la saison 9 de The Walking Dead, mettra en scène l'absence prolongée de Maggie...