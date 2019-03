publié le 05/03/2019 à 15:25

Avec l'arrivée des Chuchoteurs dans The Walking Dead, la saison 9 gagne en intensité. Après un épisode 12 marqué par le retour de Michonne et le sauvetage de Lydia et Henry, l'épisode 13 promet de nouvelles tensions et l'émergence d'un nouveau danger du côté du Royaume. Attention, la suite contient des spoilers.



Beta, le brutal lieutenant d'Alpha, va s'attaquer à Daryl. Le meilleur ami de Rick va être projeté contre un mur par le Chuchoteur, prêt à tout pour récupérer Lydia, voire la tuer. Dans ce teaser de Chokepoint, le petit groupe de survivants est encerclé par les Chuchoteurs dans un immeuble abandonné. Pris au piège, ils n'auront pas beaucoup de temps pour s'en sortir. Beta va d'ailleurs s'attaquer à Daryl, qui on l'espère, survivra au colosse des Chuchoteurs.

Au Royaume, la guerre est prête à éclater. Carol et Ezekiel ont reçu une mystérieuse lettre, marquée par le symbole rouge aperçu dans l'épisode 11. "Les routes autour du Royaume nous appartiennent, à moins que vous ne payiez un droit de passage", prononce un homme en voix-off. On ignore encore à quel groupe ce symbole est lié. Dans tous les cas, Ezekiel demande à rassembler "tous les guerriers que nous pouvons épargner".