"Fear The Walking Dead" a-t-il révélé les origines de Beta de "The Walking Dead" ?

publié le 18/09/2019 à 12:59

Fear The Walking Dead révélerait ce qui se cache sous le masque de Beta. Le terrible Chuchoteur, bras droit d'Alpha, incarné par Ryan Hurst dans The Walking Dead camoufle sa véritable identité sous un masque de chair putréfiée.

Mais, comme le relève le média américain Comic Book,l'épisode 14 de la saison 5 de Fear The Walking Dead possède un indice sur le passé de Beta. Dans l'épisode en question, les deux héros Daniel et Grace sont en voiture avec un lot de vinyles à l'arrière du véhicule. La voiture tombe en panne et ils sont obligés d'abandonner leur cargaison, puisqu'une horde de zombies est à leur trousse. Les vinyles tombent par terre quand notre duo s'enfuit. Quel rapport avec Beta de The Walking Dead ?

Regardez attentivement la pochette d'un des albums. Le visage, quoique flou, ressemble fortement à celui de Ryan Hurst, l'interprète de Beta. Ce qui voudrait dire que le terrible Chuchoteur pouvait être une star de la chanson, avant l'épidémie, puis son arrivée dans le groupe d'Alpha.

Sur la pochette à gauche, vous reconnaîtrez le visage de Ryan Hurst (Beta) Crédit : capture d'écran YouTube

L'idée n'est pas tirée par les cheveux puisque dans les comics, on apprend que Beta était une star du basket, connu aussi pour ses rôles au cinéma et à la télévision avant de porter son masque. Il ne semble pas non plus impossible que la showrunner Angela Kang décide de changer les comics de The Walking Dead pour offrir un nouveau passé à Beta.

Ryan Hurst à visage découvert, qui ressemble au visage de la pochette d'album Crédit : Amazon Prime Video

Les fans en sauront plus dans la saison 10

Pour le moment, les fans de The Walking Dead ont très peu d'informations sur Beta. La saison 10 permettra enfin d'en savoir plus sur le Chuchoteur qui a affronté Daryl dans la saison précédente. En mars 2019, Ryan Hurst avait expliqué lors d'une convention de fans : "Pourquoi Beta, ce géant psychopathe suit partout Alpha ? Dans la saison 10, Angela [Kang, la showrunner] et moi, nous avons exploré leur relation pour avoir certaines réponses. On essaye de voir s'il peut exister des divergences entre eux. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire". Rendez-vous à partir du 7 octobre 2019 pour en savoir plus.