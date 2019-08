publié le 26/08/2019 à 11:32

Black Widow prépare son retour très musclé. Lors de la D23, grand-messe Disney du 23 au 25 août 2019, Marvel Studios a dévoilé un teaser du premier film consacré à la Veuve Noire.

Quelques secondes d'action où Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) montre une nouvelle fois l'étendue de ses techniques de combat. Elle échappe aussi à un tonneau impressionnant d'une voiture. L'héroïne disparue dans Avengers : Endgame n'a donc pas perdu une once de sa super-puissance, 9 ans après sa première apparition dans Iron Man 2 (2010).

Dans son film solo, qui se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, Black Widow sera aux côtés d'autres espionnes entraînées au Red Room [centre d'entraînement soviétique dirigé par le KBG pour entraîner des jeunes filles à devenir des espionnes et des assassins] et devrait affronter Taskmaster, vu dans le jeu vidéo Marvel's Avengers.

Une première affiche du film, attendu le 29 avril 2020 en France a aussi été dévoilée lors de la grand-messe Disney. On y voit les autres Black Widows : Melina (Rachel Weisz) et Yelana (Florence Pugh) et le Gardien Rouge (David Harbour), l'équivalent de Captain America version soviétique.