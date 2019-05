publié le 03/05/2019 à 16:54

Si Peter Mayhew est connu de tous les fans de la saga Star Wars sous le doux nom de Chewbacca, l'acteur décédé à l'âge de 74 ans vendredi 3 mai 2019, s'est également illustré dans deux seules autres productions beaucoup moins connues, Sinbad et l’œil du tigre et La Terreur des morts-vivants.



Sa grande taille, 2m21 tout de même, lui avait permis de surplomber le casting du premier volet de La Guerre des étoiles en 1977 et d'être choisi quasiment immédiatement par George Lucas. "Je pense que nous l'avons trouvé", s'était-il exclamé alors que le géant s'était levé, dépassant le réalisateur d'au moins quatre têtes. Rebelote la même année avec Sinbad et l’œil du tigre.

Dans ce nanar britannique, il a décroché le rôle de Minoton, personnage impressionnant qui tente de contrecarrer - sans succès - les plans de Sinbad. Vite oubliée des mémoires, son interprétation n'a pas permis au film de marquer l'Histoire autant que celle de Chewie. Son nom n'apparaît d'ailleurs même pas au générique... À noter tout de même que l'actrice Jane Seymour, alias Docteur Quinn, femme médecin, y jouait la dulcinée du héros.

Deuxième rôle hors des radars, en 1978, dans La Terreur des morts-vivants. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est absolument pas question de zombies mais de sorcellerie. Une séance d'hypnose qui tourne mal où Peter Mayhew joue... un mécanicien hanté. Ce film d'horreur épouvantable ravira autant que le précédent les aficionados de faux sang et d'effets spéciaux maisons à la sauce technicolor.