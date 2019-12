Star Wars: The Rise Of Skywalker ' "Celebrate" TV Spot

publié le 02/12/2019 à 12:00

Disney et Lucasfilm mettent le paquet sur Star Wars IX. Depuis plusieurs jours, un teaser est dévoilé pour le plus grand bonheur des fans. Dans les deux spots diffusés le week-end du 1er décembre 2019, une image retiendra l'attention du public : Leia tenant un sabre laser dans ses mains. Attention, la suite contient des spoilers.



Dans le teaser Celebrate, on aperçoit Leia sur "la planète jungle", déjà vue dans les précédentes bandes-annonces et où Rey poursuit sa formation Jedi. Leia tient dans ses mains un sabre laser, confirmant la fuite du scénario de l'épisode IX : elle est devenue la Maître Jedi de Rey, car Luke l'a formée à la Force après l'épisode VI. Cependant, on ignore encore si le sabre que Leia tient dans sa main est celui de Rey (qui appartenait à Anakin Skywalker) ou le sien, qu'elle aurait construit après l'épisode VI.

On entend aussi la voix de Luke Skywalker en off : "Nous t'avons transmis tout ce que nous savons. Une centaine de générations vit en toi maintenant. Mais, c'est ton combat". Une phrase qu'il devrait prononcer devant Rey, héritière de la Force. À moins que ce ne soit pour Kylo Ren, redevenu Ben Solo à un moment dans l'épisode IX, qui est, jusqu'à preuve du contraire, le dernier hériter de la célèbre famille.

Rey utilise la Force devant Finn et Poe

Rey face à deux Stromtroopers Crédit : capture d'écran YouTube

Dans le teaser "Hold On" ("Accroche-toi"), une nouvelle séquence est centrée sur Rey et sa Force. En pleine mission dans le vaisseau du Premier Ordre, à moins que ce ne soit la nouvelle Étoile de la Mort, la Jedi parvient à sortir ses amis du guêpier. En utilisant la Force, elle manipule l'esprit des deux Stormtroopers, qui laissent donc passer les trois résistants. Une séquence qui rappellera celle du Réveil de la Force (épisode VII) où Rey parvient à se libérer du fauteuil de torture en demandant au Stormtrooper de la détacher.