Dark Vador a beau être mort dans l'épisode 6, son ombre restera toujours présente dans les films Star Wars. Après son excellent retour dans Rogue One, qui se déroule avant les événements de l'épisode 4. le plus grand méchant de la galaxie s'inviterait dans Star Wars 9. C'est en tout cas ce qu'avance le média américain Screen Rant.



La théorie pourrait laisser sceptiques certains fans de Star Wars. Mais, elle n'est pas pour autant abracadabrante, surtout après la révélation de Luke dans Star Wars 8. Il explique ainsi à Rey qu'il sentait le Côté Obscur grandir en Kylo Ren, pendant sa formation Jedi. À cette époque, le jeune homme n'a pas encore rencontré le Suprême Leader Snoke, qui l'a par la suite manipulé pour l'amener complètement du Côté Obscur.



Dans Le Réveil de la Force, Leia blâme Snoke pour avoir séduit son fils, même si Han reconnaît qu'"il y a trop de Vador en lui [en Kylo Ren]". Le lien entre Kylo et son grand-père est donc indéniable. Est-ce donc l'héritage Vador-Skywalker qui aurait poussé Kylo à quitter la Lumière ?

L'importance du masque de Dark Vador

Dans Star Wars 7, on découvre que Kylo Ren possède l'ancien masque de son grand-père. Il idolâtre bien évidemment son aïeul, à qui il s'adresse dans le film. Pour Screen Rant, la Force de Vador aurait ainsi pu entrer en contact avec le jeune Ben. À un moment dans le film, Kylo Ren implore même son grand-père : "Montre-moi encore... Le pouvoir du Côté obscur.... Et je ne laisserai plus rien se mettre en travers de notre chemin... Montre-moi.. Grand-père et je terminerai ce que tu as commencé".

L'utilisation de l'adverbe "encore" prouve qu'il y aurait déjà eu un contact entre les deux hommes. Après tout, dans Star Wars 8, on découvre des pouvoirs de la Force surprenants : Luke parvient à se projeter sur Crait depuis Anch-To, Leia traverse l'espace après l'explosion du vaisseau... le Côté obscur pourrait très bien en posséder de tels.



L'influence du Nexus de la Force

Si cette théorie est la bonne, ce ne serait pas la première fois que la Force du Côté Obscur essaye de corrompre un Jedi, sans passer directement par un Sith. Dans L'Empire contre-attaque, Luke est happé par la Force maléfique lors de son entrée dans la Grotte du Mal sur Dagobah. Dans Star Wars 8, Rey est attirée par la grotte sous-marine d'Anch-To, "possédée" par le Côté Obscur.



C'est ce qu'on appelle un Nexus de la Force, un lieu où se manifeste une concentration anormalement élevée de la Force et pouvant provoquer divers effets plus ou moins inattendus pour les êtres qui y sont sensibles. Certes, le casque de Vador n'est pas un lieu comme la Grotte de Dagobah, mais il peut très bien être imprégné de la Force du Sith.

Snoke a ainsi utilisé Vador pour séduire Kylo Ren

Snoke est encore un grand mystère. Qui était-il avant de prendre la tête du Premier Ordre ? Autant de questions qui risquent de ne jamais trouver de réponses après sa mort brutale dans Star Wars 8. Pour autant, cette théorie montre qu'il n'est finalement pas si important dans le destin de Kylo Ren.



Quand les deux personnages se sont rencontrés, le jeune homme avait probablement déjà basculé du Côté Obscur, sous l'influence de son grand-père. Snoke n'a eu "qu'à le cueillir" : Kylo était prêt à devenir un apprenti du Côté Obscur. Comme Anakin, il possédait déjà la colère, la haine [qui mènent au Côté Obscur] ainsi qu'une grande sensibilité à la Force [il est un descendant Skywalker]. Snoke a seulement utilisé la dévotion du jeune homme pour Vador afin de la garder sous sa coupe.

Sans Vador ni Snoke, Kylo Ren est incontrôlable

Kylo Ren parvient à s'affranchir de ses deux maîtres dans Star Wars 8. Lorque Snoke le rabroue au début du film, parce qu'il a échoué face à Rey [Star Wars 7] et qu'il est de nouveau déchiré entre la Lumière et l'Obscurité, il finit par lui dire : "Tu n'es qu'un enfant avec un masque". Kylo Ren tente alors de s'attaquer à Snoke, sans succès. C'est en regagnant ses appartements que Kylo détruit finalement le masque de son grand-père, ivre de rage. Il n'a plus Foi en ces deux figures du Côté Obscur.

Il veut créer son propre destin. Et c'est ainsi qu'il déclare plus tard à Rey : "L'Empire, tes parents, la Résistance, les Jedi, les Sith, laisse mourir le passé". Sans "barrières", Kylo devient ainsi incontrôlable : il tue Snoke, propose à Rey de régner sur la galaxie et finit par se comporter comme un enfant (lors de sa crise de nerfs sur Crait). Que se passera-t-il dans Star Wars 9 ? Va-t-il devenir encore plus dangereux que l'Empereur ? Ou il y a encore une chance de rédemption ? Les réponses, on l'espère, dans Star Wars 9.