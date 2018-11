publié le 06/11/2018 à 13:05

Les rumeurs sur le prochain Star Wars 9 n'en finissent plus d'alimenter les forums de fans. La dernière en date concerne Matt Smith (Doctor Who) qui pourrait incarner le jeune Palpatine aka l'Empereur, joué par Ian McDiarmid dans les deux trilogies.



Une information relayée par l'émission The Weekly Planet Podcast, selon une source anonyme, qui reste quand même à prendre avec des pincettes. Reste à savoir comment le réalisateur J.J. Abrams réussira à introduire le jeune Palpatine dans l'histoire.

Flashback ? Force ghost ? Toutes les théories sont envisageables puisqu'on ne sait rien de l'intrigue officielle de cet épisode 9. Selon Esquire, Kylo Ren découvrirait un message de l'Empereur, enregistré avant sa mort et qu'il aurait caché avant les événements du Retour du Jedi (épisode 6). Le jeune Palpatine y apparaîtrait sous la forme d'un hologramme. La théorie n'est pas impossible. Selon le Wikipédia Star Wars, Palpatine aurait effectivement enregistré un message avant sa mort, expliqué un plan à suivre pour détruire l'Empire s'il venait à mourir brutalement. Les fans n'ont pas d'autres choix que d'attendre la sortie d'un synopsis de l'épisode 9...