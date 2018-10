publié le 13/10/2018 à 10:00

Comme les films Marvel, Venom possède deux scènes bonus. La première se dévoile au milieu du générique de fin, et la seconde quelque temps plus tard. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, puisque la suite contient des spoilers.



Si Venom vous a déçu (totalement ou en partie), les scènes post-générique peuvent vous redonner le sourire. La première confirme l'une des plus grandes rumeurs du film de Ruben Fleischer et annonce un Venom 2, qui n'a pas encore été confirmé par Sony Pictures. Malgré les avis négatifs, Venom cartonne au box-office nord-américain et enregistre le meilleur démarrage historique d'un film avec 80 millions de dollars de recettes.

Quant à la seconde scène bonus, elle vous entraîne dans un univers bien différent du San Francisco d'Eddie Brock. Mais cette séquence possède de nombreux éléments qui raviront les fans.

La première apparition de Carnage

Dans cette première scène, Eddie, qui est redevenu un journaliste, se rend à la prison de San Quentin pour interviewer un détenu. C'est d'ailleurs ce dernier qui a demandé à ce qu'Eddie vienne lui poser des questions. Juste avant de découvrir l'identité de cet homme, Eddie discute avec le gardien, qui lui fait comprendre que le FBI s'intéressera de près à l'interview que s'apprête à donner le meurtrier. Il pourrait en effet révéler où il a caché les corps de ses victimes, toujours introuvables.



Eddie entre alors dans une pièce, où se trouve Woody Harrelson, enfermé dans une cellule. Cheveux roux et regard déterminé, le meurtrier est en train d'écrire "Welcome Eddie" sur le mur de sa cellule, en rouge (est-ce du sang) ? Ce n'est que lorsqu'il déclare, comme une mise en garde : "Quand je sortirai de prison, et je vais sortir, il y aura un carnage", qu'on comprend qu'il n'est autre que Cletus Kasady, le tueur en série, alias Carnage, l'ennemi juré de Venom.

Cletus Kassady est connu sous le nom de Carnage Crédit : Marvel Comics

Dans les comics, Kasady est le compagnon de cellule de Brock, alors séparé de Venom. Les deux hommes ne s'entendent pas : Kasady est violent, malveillant contrairement au journaliste. Le symbiote retrouve Eddie et l'aide à s'échapper, mais pendant l'évasion, il donne naissance à un bébé (oui vous avez bien lu), qui prend Kasady comme hôte. Ensemble, il forme Carnage.

Un extrait de "Spider-Man : New Generation"

Peter Parker et Miles Morales dans "Spider-Man New Generation" Crédit : capture d'écran YouTube

On change ici radicalement d'univers pour se retrouver dans les rues de New York de Spider-Man : New Generation. Attendu le 12 décembre 2018 et d'une beauté à couper le souffle, il suit les aventures du jeune Miles Morales, le Spider-Man d'un monde alternatif. La scène démarre d'ailleurs avec la phrase : "Pendant ce temps, dans un autre univers".



Miles Morales, qui porte un costume de Spider-Man "maison", tente d'échapper à un mystérieux agresseur, vêtu de noir. Miles parvient à le semer et se trouve devant la tombe de Peter Parker, décédé en 2018 (comme ce qu'on peut lire sur la tombe). Alors que la police s'apprête à arrêter Miles, ce dernier assomme par accident son agresseur qui n'est autre que Peter Parker !



Le jeune héros se dépêche de porter "le vieux Spider-Man", qu'il ne reconnaît pas, pour s'échapper. S'ensuit une scène comique où le pauvre Peter Parker est ballotté entre les voitures et le métro pour finir aplati sur le trottoir new-yorkais. Rendez-vous dans les salles avant Noël 2018 pour découvrir la suite !