publié le 16/09/2019 à 15:33

C'est la bonne nouvelle de la semaine pour les fans Marvel. Le média américain Comic Book a révélé qu'Iron Man (Robert Downey Jr.) serait de retour au cinéma dans un des films de la Phase 4 de Marvel. Si certains et certaines se demandent comment le super-héros qui se sacrifie dans Avengers : Endgame pourrait revenir d'entre les morts, voici la réponse.

Iron Man serait annoncé au casting de Black Widow, en salles le 29 avril 2020. C'est le média Comic Book qui avance cette théorie. Le film sera centré sur le passé de Natasha (Scarlett Johansson) et donnera enfin des réponses au passé mystérieux de la super-espionne, qui se sacrifie elle aussi dans Avengers 4. Plus encore, le cameo d'Iron Man dans Black Widow, serait une scène coupée de Captain America : Civil War (2016).

Cette scène ferait écho à la dernière confrontation entre Iron Man et Black Widow, dans le QG des Avengers, où Rhodes est examiné après sa chute. Natasha explique alors à Tony combien ils ont mal joué dans cette histoire d'Accords de Sokovie et que tout a ainsi dégénéré. Il faudra attendre de plus amples informations de la part de Marvel Studios, voire de Scarlett Johansson et de Robert Downey Jr. pour en savoir plus.