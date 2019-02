publié le 25/02/2019 à 06:44

C'est un triomphe pour Green Book. Oscar du Meilleur Film, Meilleur scénario original et Meilleur Second rôle masculin pour Mahershala Ali, il a déjoué les pronostics des Oscars 2019. Sorti au cinéma en décembre 2018, Green Book est un film biographique sur le Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), célèbre pianiste de jazz, et sa tournée dans le Sud des États-Unis en 1962.



Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), videur dans un cabaret, est engagé pour conduire le Dr. Don Shirley lors de cette tournée et le protéger. En chemin, les deux hommes devront utiliser The Negro Motorist Green-Book, qui recense tous les endroits et les établissements n'appliquant par les lois ségrégationnistes. Face à la haine de l'autre, le racisme, et les violences policières, Don Shirley et Tony vivront une aventure qui changera leur vie à jamais.

"Nous avons réalisé ce film avec amour, tendresse et respect", démarre Jim Burke, le producteur de Green Book lors de la remise du prix final de la cérémonie. "C'est une histoire d'amour qui nous invite à nous aimer les uns les autres en dépit de nos différences. Et tout démarre de cette rencontre avec Viggo Mortensen (Tony Lip). Sans lui, il n'y aurait pas eu de film", poursuit le réalisateur Peter Farrelly.

