Hulu. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, cette plateforme de vidéos en ligne prend de plus en plus de place dans le paysage du streaming payant au États-Unis. Au menu de Hulu, les séries The Handmaid's Tale, Killing Eve ou encore Into The Dark.



Seulement présente sur le sol américain, le site a battu le nombre de 25 millions d'abonnés fin 2018. Netflix, un de ses principaux rivaux, en comptait 137 millions à travers le monde en octobre 2018. Du côté d'Amazon Prime Vidéos, pas de chiffres officiels mais la directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salke, a déclaré à l'AFP plus de 100 millions d'abonnés à la même période.

Si la possibilité de voir la plateforme rejoindre les géants commence à éclore, c'est pour une bonne raison : le capital de Hulu est détenu à 60% par Disney depuis décembre 2018. D'après l'hebdomadaire Le Point, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé en décembre que "le groupe prévoyait de faire d'Hulu la "destination" de tous les programmes non destinés aux enfants, qu'il s'agisse des studios Disney et Fox, de la chaîne ABC et des chaînes récupérées auprès de Fox, notamment FX".

Bientôt disponible en Europe ?

Une version européenne pourrait donc être envisager. Disney, avec le lancement de sa propre plateforme de streaming, Disney +, prévue pour la fin de l'année 2019, semble placer délicatement ses pions afin de couper l'herbe sous le pied de Netflix. Le retrait des séries Marvel étant le premier coup de ciseau.



Lors de la cérémonie des Golden Globes 2019, Netflix a remporté cinq prix, entre autre pour sa production Roma d'Alfonso Cuaron. Amazon a raflé deux prix, l'un pour Rachel Brosnahan dans La Fabuleuse Mme Maisel, le second pour l'interprétation de Ben Wishaw dans A Very English Scandal.



La plateforme Hulu a été récompensée via la victoire de Sandra Oh, Meilleure actrice dans une série dramatique pour la furieuse Killing Eve. L'année précédente, la plateforme avait été nommée 27 fois aux Emmy Awards, majoritairement pour sa série dystopique The Handmaid's Tale. Randy Freer, le PDG de Hulu, s'est confié au média américain CNBC : "Nous dépensons déjà énormément d'argent dans nos contenus. Et je pense que nous allons continuer sur cette voie."