Jon Bernthal et Krysten Ritter dans respectivement "The Punisher" et "Jessica Jones"

publié le 19/02/2019 à 22:01

La séparation semble difficile. À la suite de l'annonce de l'annulation des séries Marvel The Punisher et Jessica Jones diffusées jusqu'à maintenant sur Netflix, les acteurs principaux, respectivement Jon Bernthal et Krysten Ritter ont réagi à la nouvelle.



L'interprète de Franck Castle a publié sur Instagram un long post : "À tous ceux qui ont servi. Tous ceux qui connaissent la perte. Tous ceux qui aiment et comprennent Franck et sa douleur. Ce fût un honneur de marcher dans ses bottes. Je suis infiniment reconnaissant aux fans des comics et aux hommes et aux femmes des forces armées et de la communauté policière à qui Franck tient tant. Merci à l'USMC et à tous les merveilleux soldats qui m'ont formé. Vas-y à fond. Fais attention."

De son côté, Krysten Ritter alias Jessica Jones, a remercié l'ensemble de son équipe également sur Instagram : "Il y a quelques semaines, à notre table, nous avons lu le final de la série. J'aime ces gens jusqu'à la lune et au-delà. C’était un rêve de jouer Jessica aux côtés de mon incroyable casting et de la meilleure équipe de ce secteur depuis 5 ans. Je suis reconnaissante de chaque seconde. Nous avons les meilleurs fans."

L'actrice continue son long post : "Vous représentez tout pour moi et je vous apprécie au-delà des mots. La dernière saison de #JessicaJones aura lieu plus tard cette année et je suis fière de la manière dont nous terminons le voyage de Jessica Jones. Je suis pressée que vous le voyiez tous. Restez à l'écoute"

"Jessica Jones", saison 3, reste sur Netflix

Cependant, il y a quand même une bonne nouvelle pour les fans de Jessica Jones, puisque la saison 3 sera diffusée sur Netflix. Mais,The Punisher, dont la saison 2 est disponible depuis janvier 2019, ne poursuivra pas ses aventures.



"Le showrunner Steve Ligfoot, la superbe équipe et le casting exceptionnel dont Jon Bernthal [le Punisher] ont livré une série acclamée et captivante pour les fans et nous sommes fiers de présenter leur travail sur Netflix pour les années à venir", a expliqué un porte-parole de Netflix à Deadline. Les fans de Jessica Jones pourront donc continuer à savourer leur série préférée encore quelques temps.