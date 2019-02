Marvel tacle Netflix après l'arrêt des séries "Jessica Jones" et du "Punisher"

publié le 19/02/2019 à 15:05

Depuis de nombreux mois, les fans Marvel et abonnés Netflix ont compris que le partenariat entre les deux géants battait de l'aile. Tout a commencé avec l'arrêt brutal de la série The Defenders, puis d'Iron Fist, Luke Cage et Daredevil.



Le 18 février 2019, The Punisher et Jessica Jones, dernières séries Marvel-Netflix sur la plateforme ont elles aussi été annulées. Si Netflix s'est félicité de sa collaboration avec Marvel, Jeph Loeb, vice-président de Marvel Television, a glissé un tacle contre le géant américain du streaming, dans un communiqué officiel.

"Notre partenaire [Netflix] peut avoir décidé qu'il ne voulait plus raconter les aventures de ces personnages exceptionnels... mais, vous savez que Marvel ne s'arrêtera pas à cela. Comme l'a dit un jour le père de Matthew Murdock [Daredevil] : 'La grandeur d'un homme ce n'est pas comment il finit au tapis, mais comment il se relève'. La suite au prochain épisode !", peut-on ainsi lire sur le site officiel de Marvel.

Que va-t-il arriver aux séries Marvel sur Netflix ?

Pour le moment, les fans de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et du Punisher peuvent souffler. Ces cinq séries restent disponibles sur Netflix et la troisième et ultime saison de Jessica Jones devrait sortir en 2019.



Disney continue d'entretenir le mystère autour de l'avenir de ces séries "adultes" sur sa plateforme de streaming Disney +. Selon de premières informations, l'entreprise aux grandes oreilles aimerait privilégier les programmes "familiaux" sur Disney +, plutôt que les séries Marvel, jugées trop violentes pour un jeune public.



En attendant d'en savoir plus, Craig Erwich, vice-président principal des contenus originaux d'une autre plateforme concurrente, Hulu, a déclaré au média américain The Wrap : "Marvel a une tonne de contenus qui pourrait nous intéresser". Ce pourrait être la seconde vie de Daredevil et ses compagnons, après Netflix.