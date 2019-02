Netflix annule les séries "Jessica Jones" et "The Punisher"

publié le 19/02/2019 à 11:51

Il fallait s'y attendre, mais la nouvelle n'en n'ai pas moins douloureuse. Le 18 février 2019, le média américain Deadline a révélé que les séries Marvel-Netflix Jessica Jones et The Punisher sont annulées. Des arrêts qui font suite à ceux de Daredevil (novembre 2018), Luke Cage (octobre 2018) et Iron Fist (octobre 2018).



Cependant, il y a quand même une bonne nouvelle pour les fans de Jessica Jones, puisque la saison 3 sera diffusée sur Netflix. Mais,The Punisher, dont la saison 2 est disponible depuis janvier 2019 ne poursuivra pas ses aventures. "Le showrunner Steve Ligfoot, la superbe équipe et le casting exceptionnel dont Jon Bernthal [le Punisher] ont livré une série acclamée et captivante pour les fans et nous sommes fiers de présenter leur travail sur Netflix pour les années à venir", a expliqué Netflix à Deadline.

"Nous sommes reconnaissants envers Marvel pour ces cinq années de partenariat fructueux et nous remercions les fans passionnés qui ont suivi ces séries depuis le début", poursuit le géant américain du streaming dans son communiqué. Pour le moment, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones resteront disponibles sur Netflix avant une probable diffusion sur Disney +, la plate-forme de streaming de Disney annoncée pour le printemps 2019, voire Hulu.