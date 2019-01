publié le 02/01/2019 à 10:25

Pour la nouvelle année 2019, faites appel aux super-héros et héroïnes du petit écran. Après de longues pauses, vos séries préférées sont enfin de retour.



S'il faudra encore patienter jusqu'en avril 2019 pour l'ultime saison de Game of Thrones, le public pourra tout de même retrouver la jeune Judith Grimes de The Walking Dead. Dans un univers plus "science-fiction", l'USS Enterprise de Star Trek: Discovery vous entraînera dans le passé du prédécesseur du capitaine Kirk. Les amateurs et amatrices des séries DC-CW ne seront pas en reste avec la suite des aventures de Supergirl, Arrow, Flash, mais aussi la super-team de Legends of Tomorrow.

Pour vous préparer à cette nouvelle année sous le signe de la magie, des super-pouvoirs, des héros et héroïnes de la pop culture, RTL Super vous dévoile LE calendrier des séries de 2019.

Janvier

Mayim Bialik et Jim Parsons dans "The Big Bang Theory" Crédit : Bill Inoshita/CBS

The Big Bang Theory, suite de la saison 12 (3 janvier, Canal + séries) : Des visages familiers reviendront dans ces nouveaux épisodes, qui clôtureront la série culte. Parmi eux, Zack, l'ex petit-ami de Penny, qui demandera des conseils à Leonard pour fonder une famille.



Gotham, saison 5 (3 janvier, Fox) : La série s'achèvera pour son 100e épisode. L'occasion de découvrir les premiers pas du jeune Bruce Wayne dans le costume de Batman, la folie meurtrière du Pingouin et la convalescence de Selina, alors que Gotham City plonge dans le chaos.



Flash, suite de la saison 5 (15 janvier, The CW) : Centrée sur Nora West-Allen (la fille de Barry et Iris, venue du futur) et Cicada, le tueur de métahumains, cette saison offre son lot d'actions et de rebondissements. La team Flash pourra compter sur l'aide du détective Sherloque Wells, pour découvrir l'identité secrète de Cicada et mettre un terme à ses meurtres.



Riverdale, suite de la saison 3 (17 janvier, Netflix) : Après sa traditionnelle pause hivernale, Archie, Veronica, Betty et leurs compagnons seront de retour. La menace du Gargoyle King continue de faire des ravages dans la petite ville, Gladys Jones devrait retrouver Jughead, tandis que Betty poursuit ses enquêtes.



Star Trek: Discovery, saison 2 (17 janvier, Netflix) : Pour cette nouvelle aventure à bord de l'USS Enterprise, les fans découvriront l'identité du capitaine Pike (Anson Mount), qui commandait le vaisseau avant le capitaine Kirk.

Supergirl n'est pas au bout de ses peines dans la suite de la saison 4 Crédit : Sergei Bachlakov/The CW

Supergirl, saison 4 (20 janvier, The CW) :

Kara Danvers devra probablement affronter le gouvernement américain dans les prochains épisodes, après avoir refusé de dévoiler son identité secrète sous la pression de Ben Lockwood.



Arrow, suite de la saison 7 (21 janvier, The CW) : Entre l'arrivée de sa demi-sœur, sa libération et sa nouvelle mission pour la police criminelle, Oliver Queen n'aura pas de temps de repos. On devrait en apprendre plus sur Dante, un homme de l'ombre qui finance des groupes terroristes grâce à Diggle, maintenant agent pour l'ARGUS, l'agence gouvernementale et paramilitaire secrète.



The Magicians, saison 4 (23 janvier, Syfy) : La rébellion se prépare ! Alors que la Bibliothèque contrôle désormais la magie, Quentin, Margo et leurs compagnons vont essayer de récupérer leurs identités effacées la saison dernière, sans oublier de sauver Eliot, possédé par un monstre.





The Punisher, saison 2 (courant janvier, Netflix) : Frank Castle (Jon Bernthal) sera bel et bien de retour sur Netflix pour une ultime saison qui devrait baigner dans le sang. Après avoir élucidé le meurtre de sa famille, le justicier lourdement armé n'a pas fini de laisser des cadavres derrière lui. Il retrouvera Billy Russo (Ben Barnes), Dinah Madani (Amber Rose Revah) et Curtis Hoyle (Jason R. Moore).

Black Lightning, suite de la saison 2 (courant janvier, voire février, Netflix) : Jefferson continue d'aider sa fille Anissa à devenir la super-héroïne Thunder. Mais, sera-t-elle assez formée pour s'attaquer au meurtrier de Lady Eve et prouver l’innocence de son père ?



Février

The Walking Dead, suite de la saison 9 (11 février, OCS) : Après les disparitions de Rick et Maggie, les survivants devront affronter une menace d'envergure : les Chuchoteurs. Des êtres brutaux qui se camouflent sous les chairs putréfiées des zombies. Une guerre se prépare, alors que Negan s'est échappé de sa cellule.

Avril

Game of Thrones, saison 8 (pas de date précise, OCS) : Sans aucun doute la saison la plus attendue de l'année. Les aventures de Jon Snow, Daenerys, Arya ou encore Tyron se termineront lors des 8 épisodes entre feu et glace. Les Marcheurs Blancs ont détruit le Mur, alors que Cersei prépare son attaque contre Winterfell. Jaime de son côté, a décidé de rallier Jon Snow et Daenerys, qui devront affronter une vérité à laquelle ils ne s'attendent pas.



Legends of Tomorrow, suite de la saison 4 (MyTF1 VOD) : John Constantine redoublera d'efforts pour sauver son compagnon Desmond, qu'il a envoyé aux Enfers par accident. La super-team des Legends est confrontée au Projet HADES du ministère de la Défense.



Kiernan Shipka dans le rôle de Sabrina Spellman Crédit : Dean Buscher/Netflix

Sabrina, saison 2 (5 avril, Netflix) : La plus célèbre des "teenage witches" sera bel et bien de retour, après un épisode spécial pour Noël. Avec ses 10 épisodes, cette nouvelle saison promet toujours autant de démons, magie noire et nouveaux personnages tels Dorian Grey et Adam Masters.

Sans date pour le moment

Stranger Things, saison 3 (Netflix) : Il faudra attendre une première bande-annonce pour découvrir l'intrigue officielle des huit nouveaux épisodes. La plate-forme de streaming a tout de même dévoilé leurs titres : Suzie, tu me reçois ?, Comme des rats, La maître-nageuse disparue, Le sauna, La source, L'anniversaire,La morsure et La bataille de Starcourt.