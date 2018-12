Game of Thrones ' Season 8 ' Official Tease: Dragonstone (HBO)

Que l'attente sera longue d'ici avril 2019 pour les fans de Game of Thrones. HBO a annoncé que ce mois du printemps verra la diffusion de l'ultime saison de la saga de George R. R. Martin. En attendant, il faudra passer l'hiver, qui tarde à venir mais dont le vent glacé déferle sur le trailer mis en ligne jeudi 6 décembre par la chaîne américaine.



Les 39 secondes livrées par HBO montrent tout d'abord la glace envahir les terres, tels les marcheurs blancs fondant sur l'autre côté du mur. Le gel enrobe le loup de la maison Stark, mais aussi les dragons de Daenerys Targaryen.

Pour faire face à la glace et au gel, une vague de flammes vient à sa rencontre, enflammant au passage le lion de la maison Lannister. Et au moment de la rencontre du feu et de la glace, un mur semble s'ériger lors du choc. Nul doute que ces quelques images feront l'objet de décryptages divers. De quoi s'occuper pendant les 4 mois à venir, en attendant la huitième et ultime livraison de GOT par HBO.