publié le 28/08/2018 à 17:01

Le visage tuméfié d'Oliver Queen (Stephen Amell) risque de choquer de nombreux fans. Un premier visuel de la septième saison de Arrow a été publié sur les réseaux sociaux. On y voit le super-héros dans une tenue de prisonnier, les traits du visages marqués, avec une barbe assez fournie [le faisant ainsi plus ressembler au personnage du comics].



L'affiche sur laquelle apparaît Green Arrow montre à quel point la production a voulu rendre cette prochaine saison plus sombre, plus mature. Oliver s'est fait arrêter à la fin de la sixième saison après avoir tenté de sauver ses proches et avoir annoncé publiquement qu'il était le justicier de Star City.

Il se retrouve ainsi derrière les barreaux aux côtés de ses pires ennemis (Bronze Tiger, Derek Sampson, Danny Brickwell) qu'il a fait enfermer quelque temps plus tôt.

Star City’s vigilante is behind bars. Season 7 premieres Monday, October 15 on The CW. pic.twitter.com/tswHTSJ8XR — Arrow (@CW_Arrow) 27 août 2018

De gros changements à venir selon Emily Bett Rickards

D'importants changements sont à prévoir pour cette nouvelle saison. Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), la femme de Green Arrow, promet plusieurs grosses surprises. "Il est possible que dans cette saison vous puissiez voir quelque chose en rapport avec Smoak Technologies [une société qu'elle a créée]", a déclaré l'actrice au site américain TVLine.



Emily Bett Rickards promet de lourds changements pour la saison 7 d'"Arrow" Crédit : Diyah Pera/The CW

La date de diffusion des premiers épisodes de Arrow saison 7 est prévue pour le mois d'octobre 2018 sur Netflix.