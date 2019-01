publié le 31/10/2018 à 09:02

Pas de teint vert comme celui de la terrible sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, ni de chapeau pointu. Les séries télévisées ont su adapter les mythes pour créer toute une galerie de sorcières terrifiantes, politiques, drôles et puissantes. Souvent reléguées au second plan, comme soutien au personnage principal ou dans le rôle d'opposante farouche, elles comptent parmi les personnages les plus appréciés des fans.



Les créateurs et producteurs des séries ont bien compris cette popularité et on fait de nombreux paris gagnants en plaçant la magie et ces personnages au cœur de leurs intrigues. Les très récents reboots de Sabrina, l'apprentie sorcière (sit-com devenue série fantastico-satanique par la grâce de Netflix) et de Charmed.

À l'occasion d'Halloween, nous avons souhaité revenir sur quelques-unes des plus mémorables sorcières de la télévision dans un classement hautement subjectif. Qui est la sorcière la plus culte, la plus puissante et la plus mémorable de la télévision ? Nos arguments ci-dessous.

9- Marnie Stonebrook ("True Blood")

Il s'agit de l'un des personnages les plus intrigants de la série True Blood qui compte un bon lot de fées, vampires et autres loups-garous hauts en couleurs. Marnie apparaît dans la saison 4. Elle est une simple medium qui voit rapidement ses pouvoirs démultipliés lorsqu'elle est possédée par l'esprit d'une sorcière très puissante, Antonia Gavilán de Logroño, morte au bûcher quelques siècles avant notre ère.



Dès lors, elle parvient à totalement manipuler mentalement et physiquement les vampires et faire perdre la mémoire à certains d'entre eux comme Eric. Elle développe ses rituels de nécromancie (la magie capable de manipuler la mort et les cadavres, donc les vampires) afin de lancer une attaque sans précédent sur les vampires à travers le monde. En les contrôlant tous, elle voudrait les amener à tous se suicider en marchant au soleil. Une balade matinale qui se transformerait en barbecue géant très rapidement pour ces créatures de la nuit.



Elle fut stoppée par nos héros avant la fin de la saison et finalement tuée par le vampire Bill mais ses pouvoirs et son positionnement moral en faisait un opposant très intéressant pour la série. Pour l'anecdote, Marnie était jouée par l'actrice irlandaise Fiona Shaw, célèbre pour son rôle de Pétunia Dursley, la tante de Harry Potter. Une femme acariâtre et terriblement jalouse de ne pas être une sorcière elle-même. Un comble...

8- Cordelia Foxx ("AHS: Coven" & "Apocalypse")

Inclinez-vous devant la Suprême. Dans la mythologie de la saga American Horror Story, et tel qu'expliqué dans la troisième saison Coven, la Suprême est la sorcière la plus puissante du monde. Cordelia Foxx (Sarah Paulson) dirige l'École pour jeunes filles exceptionnelles de Madame Robichaux, une institution qui recueille les sorcières et les aide à contrôler leurs pouvoirs. Très effacée et empathique, contrairement à sa mère (Jessica Lange) qui fut Suprême avant elle, elle révèle tout son potentiel à la fin de la saison 3.



Elle réalise les "Sept Merveilles", un rituel qui vient constater la supériorité d'une sorcière sur les autres. Elle doit montrer ses talents dans sept catégories : la télékinésie, le contrôle mental, la téléportation, la divination, la résurrection, le voyage dans les Enfers et la pyrokinésie.



À l'issu de ce test, l'ancienne Suprême décline et la nouvelle débute son règne. Dans la saison 8, Apocalypse, Cordelia est de retour dans son rôle. Elle doit lutter contre l'émergence d'un homme au rang de Suprême qui se trouve être l'antéchrist. Rien de moins...

7- Prue Halliwell ("Charmed")

C'est l'aînée des fameuses sœurs Halliwell, les trois héroïnes de la séries 100% sorcières Charmed. Naturellement, les trois nouvelles sorcières du reboot sont encore trop peu connues pour apparaître dans ce classement et il fallait donc choisir dans le cast originel. C'est vers la plus âgée des trois sorcières que notre choix s'est porté. Elle est la plus combative, cultivée et puissante des trois sœurs.



Très souvent ce sont ses pouvoirs (télékinésie et projection astrale) et sa jugeote qui tire les sœurs d'un mauvais pétrin. Si les relations de Shannen Doherty avec le reste de l'équipe et notamment Alyssa Milano (Phoebe) étaient restées au beau fixe, nul doute qu'elle serait demeurée l’héroïne principale de la série.



Elle fut tuée trois fois durant les trois saisons, preuve de son rôle central : une fois en se suicidant pour combattre un spectre, une deuxième fois mais elle fut ressuscitée par un génie et une troisième et ultime fois dans l'épisode 22 de la troisième saison qui a choqué de nombreux fans.

6- Endora ("Ma sorcière bien aimée")

Elle était la fameuse belle-mère, terrible et moqueuse, dans la série Ma sorcière bien aimée. Jouée par la talentueuse Agnes Moorehead (actrice de second rôle multi-récompensée), c'est ce rôle de la mère de la sorcière Samantha (Elizabeth Montgomery) qui lui valu de rester dans les mémoires.



Endora représentait tout ce que la société des années 60 essayait désespérément de combattre : l'ordre établi et le conservatisme. Surtout pour ce qui est de l'institution reine de l'époque : le mariage.



Elle ne supportait pas que sa fille, une sorcière comme elle, se soit mariée par amour avec un simple mortel qu'elle taquine, voire harcèle, en permanence. Sa coupe de cheveux, sa robe et cape verte et violette ainsi que son maquillage outrancier ont fini de faire de ce personnage un monument cathodique.

5- Sabrina ("Les nouvelles aventures de Sabrina")

Rappelez-vous de Sabrina. Cette jeune sorcière blonde incarnée par Melissa Joan Hart qui officiait sur France 2 et vivait avec son chat animatronique, Salem, et ses deux tantes extravagantes, Hilda et Zelda. Toujours pimpante, elle a connu un grand succès entre 1997 et 2003 durant sept saisons. Un soupçon de magie, d'intrigue de lycée et une bonne dose de rires enregistrés ont fait le succès de cette série.



Netflix a voulu capitaliser sur ce succès et a décidé de reprendre ce personnage très apprécié du public. The Chilling Adventures of Sabrina (Les Effrayantes aventures de Sabrina ou les nouvelles aventures de Sabrina), de son nom complet, n'espère pas faire de l'humour mais se recentre sur l'esprit des comics du même nom.



Kiernan Shipka, star de la série Mad Men, reprend le rôle culte en y injectant une bonne dose de courage et de conviction. Sabrina est mi-sorcière, mi-humaine ce qui lui offre une liberté et des pouvoirs qui dérange dans son monde. Ses pouvoirs ne sont pas limités par un cadre et l'intérêt qu'elle provoque parmi les autres personnages ne peut que préfigurer son immense potentiel.

4- Vanessa Ives ("Penny Dreadful")

Elle est le personnage principal de la série Penny Dreadful. Incarnée par la toujours élégante et vénéneuse Eva Green, Vanessa Ives est le fil rouge de la série. D'abord simple médium qui évolue dans le Londres de la cartomancie et du spiritisme, il est rapidement dévoilé que Vanessa n'est pas une humaine comme les autres.



Contrairement aux autres sorcières de cette sélection, elle est tourmentée très profondément par ses pouvoirs que certains associent à une possession démoniaque. La série évoque tour à tour différentes théories pour comprendre l'état de la jeune femme : épilepsie, hystéries, folie... Une psychiatrisation "à l'ancienne" qui permet à la série de dénoncer la médecine de l'époque et son sexisme tout en apportant une touche d'angoisse bienvenue.



Ses pouvoirs en font une cible pour les démons et autres anges déchus qui souhaitent qu'elle réalise sa destinée de "Mère du Mal" : provoquer la fin des temps. Au fil des trois saisons, elle résiste autant que possible à ces assauts en utilisant même ses pouvoirs dans un duel mental acharné avec Lucifer lui-même. À la fin de la saison 3, elle demande finalement à l'autre héros de la série de la tuer pour la libérer de ses tourments et protéger l'humanité toute entière.

3- Margo ("The Magicians")

Clairement, elle est la sorcière la plus cool de toute cette sélection. Techniquement d'ailleurs, elle n'est pas une "sorcière" mais une "magicienne", mais cette différence sémantique ne change rien à son statut ou ses compétences. Margo est une sorte de savant mélange entre Hermione Granger de Harry Potter et Blair Waldorf de Gossip Girl. Un mélange d'intelligence et de langue bien pendue.



Margo (Summer Bishil) et son meilleur ami Eliot sont les deux élèves expérimentés d'une école de magie américaine qui guide le héros de la série Quentin. Quentin étant un anti-héros, les personnages secondaires sont bien souvent plus talentueux, courageux, intelligents ou admirables que lui. Margo semble réunir un certain nombre de ces qualités. Sa spécialité est la magie physique (télékinésie et toutes sortes de sortilèges agissant sur la matière ou les énergies).



Elle devient haute-reine de Fillory (un monde parallèle inspiré par Narnia) et dispose de certains talents pour les attaques magiques, la manipulation politique et le sens des punchlines. Elle dispose enfin d'un œil confié par la reine des fées qui lui permet de voir ce que personne d'autre ne peut voir. Mais clairement, on l'aime surtout pour son humour noir.



2- Mélisandre d'Asshaï ("Game of Thrones")

Elle est celle par qui vient le mystère dans *la* série la plus regardée (et attendue) de ces dix dernières années : Game of Thrones. Mélisandre est la prêtresse rouge qui est l'une des rares à faire basculer cette histoire quasi politico-médiévale dans le registre de la fantasy. Game of Thrones compte quelques éléments discrets mais fondateurs pour placer l'histoire dans le registre du fantastique : des zombies de glaces, un mur géant, quelques dragons et une sorcière rouge.



Mélisandre (Carice van Houten) n'est pas la seule à pratiquer la magie dans la série et les romans. D'autres suiveurs de son dieu peuvent déclencher quelques miracles comme ressusciter des soldats tombés au combat ou enflammer des lames. Thoros de Myr est l'un de ces prêtres. Mélisandre semble compiler toute une série de connaissances. Elle peut utiliser ces pouvoirs liés au Dieu du feu mais aussi manipuler les ombres (elle accouche littéralement d'un assassin d'ombre dans une scène culte et terrifiante de la série) et use de la magie du sang. Des rites qui trouent leurs origines dans trois lieux très différents du monde conçu par G. R. R. Martin.



Elle parle presque exclusivement en énigmes et dispose d'une influence considérable sur celles et ceux qu'elle entoure. Elle parvient, par ses stratagèmes, à convaincre Stannis et sa femme de brûler vive leur fille unique pour un rituel. Dans la saison 6, il est révélé que Melisandre n'est pas une belle femme de quarante ans mais qu'elle est une très vieille femme de plus de cent ans dont l'apparente jeunesse est maintenue par un collier mystérieux. Femme de pouvoir, d'influence et de savoirs, elle est sans doute la sorcière la plus accomplie et la plus proche de la définition de notre classement.

1- Willow ("Buffy contre les vampires")

Lorsque l'on parle de sorcière à la télévision, un nom vient immédiatement à l'esprit : Willow Rosenberg, la meilleure amie de Buffy, la tueuse de vampires de la Trilogie du samedi sur M6. Elle est probablement l'une des sources d'inspiration les plus fortes pour celles et ceux qui se revendique sorcières et sorciers aujourd'hui. Jeune femme timide et réservée, soutien doux et délicat de Buffy l'indomptable, Willow est rapidement devenue un des personnages préférés du public. Il faut dire que les fans de la série, en bons geeks, pouvait facilement se reconnaître en elle.



Elle commence en étant une aide précieuse pour Giles et Buffy à la bibliothèque ou grâce à ses connaissances en informatique. Rapidement, Joss Whedon offre à ce personnage un nouveau centre d'intérêt : la sorcellerie. dans la saison 4, Willow devient une sorcière plus accomplie et découvre l'amour au côté d'une autre sorcière : Tara. Il s'agit là de l'un des premiers et rares couples de femmes à apparaître à la télévision.



Willow montre rapidement un grand talent pour la magie et développe, plus que de raison, ses pouvoirs, souvent sous le coup de l'émotion. L'un de ses actes les plus spectaculaires est la résurrection de Buffy, un acte contre-nature qui ne manque pas de déclencher toute une série de conséquences très désagréables. La magie devient alors une drogue pour Willow qui n'arrive plus à se contrôler. La mort accidentelle de Tara provoque un basculement et Willow cède aux sirènes de la magie noire. La très colérique (et culte) Dark Willow est née. Elle est la grande méchante de la saison 6. Ses pouvoirs sont tels qu'elle manque de provoquer l'Apocalypse.



La série Buffy prendra fin par l'un de ses sortilèges dans la saison 7 par lequel elle libère sa meilleure amie et Tueuse du fardeau qui pèse sur elle en libérant les pouvoirs de toutes les "Tueuses potentielles" du monde. Le destin du monde ne reposera pas ainsi sur ses seules épaules.