publié le 14/11/2018 à 13:03

C'est confirmé. La saison 8 de Game of Thrones sera bien diffusée en avril 2019. HBO et OCS l'ont annoncé le 13 novembre 2018 en diffusant un teaser, composé exclusivement d'images des précédentes saisons.



Cette date, Maisie Williams (Arya Stark) l'avait déjà annoncé en janvier 2018, au fil d'une interview avec le journal britannique Metro : "Nous finissons le tournage en décembre et nous diffuserons le premier épisode en avril [2019]". Si on ne connait pas encore le synopsis officiel de cette ultime saison, bien que les fans n'ignorent pas que tout pourrait se terminer dans un bain de sang et de glace, le nombre d'épisodes et leurs durées ont été révélés.

Contrairement aux précédentes saisons (10 épisodes en moyenne, sauf pour la saison 7), la saison 8 n'aura que 6 épisodes. Mais que les fans se rassurent, les épisodes feront plus de 80 minutes, comme l'a expliqué Kit Harington (Jon Snow) au tabloïd The Sun : "Nous savons que nous avons six épisodes mais nous ne sommes pas sûrs s’ils durent 70 minutes ou même 90 minutes". De quoi en prendre plein la vue avec des scènes d'actions intenses, des morts tragiques (car oui, il faut s'y préparer) et des dragons toujours aussi majestueux.