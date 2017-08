publié le 27/08/2017 à 13:00

Jon Snow et ses camarades arriveront-ils à se débarrasser définitivement des Marcheurs Blancs ? Rien n'est moins sûr et la question fait remuer les méninges des fans de Game of Thrones. Chaque affrontement avec ces adversaires de glace se solde par un échec pour nos héros. Qu'importe le nombre de batailles menées, les ennemis venus du Nord semblent à chaque fois plus puissants. L'épisode 6 de la saison 7 l'a prouvé : même les dragons ne sont pas suffisants pour vaincre ces zombies de glace.



Ce n'est pourtant pas faute de chercher des solutions : alors que la fin de la série fantastico-médiévale approche à grands pas (il ne reste plus que sept épisodes avant le dénouement), nos héros commencent peu à peu à dénicher des pistes qui peuvent permettre éradiquer définitivement la menace au-delà du Mur, avant qu'elle ne détruise Westeros.



L'acier valyrien permet de détruire les Marcheurs Blancs

C'est la première découverte qui est faite sur les Marcheurs Blancs. Dans le huitième épisode de la saison 6, Jon Snow et les Sauvageons se retrouvent encerclés par les zombies de glace, à Durlieu. Si nos héros se font massacrer lors de cette sanglante attaque, Jon Snow réussit à tuer l'un d'eux à coup d'épées, à sa grande surprise. Mais il existe une raison très simple pour expliquer la victoire du bâtard des Stark. Il utilise Longclaw, l'une des rares épées de Westeros forgée en acier valyrien.

Ce composant très ancien semble donc être efficace pour vaincre les Marcheurs Blancs, qui explosent en mille morceaux à son contact. Malheureusement, ce matériau reste très rare et peu de fabricants d'armes savent le forger à Westeros. Parmi les protagonistes de la saga, seuls Samwell Tarly, Jon Snow, Jaime Lannister et Brienne de Torth possèdent une arme en acier valyrien. C'est donc une solution rapidement abandonnée par les protagonistes de Game of Thrones.

Le verredragon est une autre arme contre les Marcheurs Blancs

Au cours de la saison 3, Sam se retrouve face à un Marcheur Blanc. Pour se défendre, il utilise un poignard forgé dans un matériau bien particulier : le verredragon. La créature, touchée, se transforme alors en glace et se brise en mille morceaux. Il réalise alors que ce matériau est particulièrement destruction pour les zombies du Nord et part en quête de cette pierre avec Jon Snow. Des gisements se trouvent à ce jour à Dragonstone (Peyredragon), le siège de Daenerys.

Mais le verredragon transforme également les humains en créatures de glace : le premier Marcheur Blanc a en effet été créé grâce à cette pierre. Au cours de la saison 6, on apprend que les Enfants de la Forêt ont enfoncé un poignard en verredragon dans le cœur de l'un des Premiers Hommes afin de créer une créature de glace comme arme dans leur guerre contre les humains. Ce composant qui serait donc destructeur pour les créatures du Roi de la Nuit, mais aussi pour les Hommes.

Tuer un Marcheurs Blancs permet de tuer tous les zombies qu'il a créés

Il existe deux catégories dans l'armée des Marcheurs Blancs : les Marcheurs Blancs, créés par les Enfants de la Forêt, doués de pensée et qui existent depuis plusieurs millénaires, et les wights ou zombies, des cadavres ramenés à la vie par les Autres, qui peuvent prendre l'apparence de cadavres fraîchement décharnés ou de squelettes.



Si les zombies sont sous l'emprise des Marcheurs Blancs et du Roi de la Nuit, ils n'en sont pas moins redoutables : ce sont des soldats sans peur, sauvages et extrêmement nombreux qui foncent sur l'ennemi avant de l'assassiner froidement.

Néanmoins, une découverte est faite dans l'épisode 6 de la saison 7. Jon Snow, accompagné de Tormund, Jorah Mormont et de la Fraternité sans Bannière, se retrouve encerclé par des Marcheurs Blancs et des zombies. Au cours de l'épique bataille, le Roi du Nord vainc un commandant Marcheurs Blancs grâce à son épée en acier valyrien.



Au même moment, tous les zombies présents s'écroulent. Les personnages en déduisent donc qu'en tuant un Marcheur Blanc, les zombies qu'il a créé meurent également. Il existerait donc une solution simple pour contrer la menace : éliminer le Roi de la Nuit, à la tête de l'armée entière.

Les dragons sont-ils efficaces face aux Marcheurs Blancs ?

Cette réponse reste à ce jour sans réponse. Au cours de l'épisode 6 de la saison 7, on peut voir les trois dragons, Drogon, Rhaegal et Viserion, enflammer les zombies de glace. Néanmoins, on ne les voit pas toucher les Marcheurs Blancs : le suspense reste toujours entier quant à l'efficacité de leurs flammes sur ces créatures venues du Nord.

Pourtant, l'acier valyrien a pour origine le souffle des dragons, tandis que l'on trouve des gisements de verredragon à Dragonstone, où les Targaryen gardaient probablement leurs énormes bêtes. Il ne serait donc pas étonnant que les dragons soient mortels pour les Marcheurs Blancs.

La menace de Azor Ahai

Une légende continue de menacer les Marcheurs Blancs. Il y a de nombreuses années, ils auraient été vaincus une première fois par le guerrier Azor Ahai, les repoussant au-delà du Mur grâce à son épée enflammée. Selon une prophétie, ce dernier se serait réincarné en "un Prince ou une Princesse promis(e)", dont on ne connaît pour l'heure pas l'identité.



Selon les fans de Game of Thrones, Jon Snow pourrait être la réincarnation de ce légendaire héros, mais Daenerys pourrait également être ce guerrier légendaire. L'alliance entre les deux permettra-t-elle de vaincre définitivement les monstres de glace ?