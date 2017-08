publié le 26/08/2017 à 15:17

"Quand saignera l'étoile rouge et que les ténèbres se regrouperont, Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de pierre." C'est par ces paroles mystérieuses que se conclut la prophétie du Prince Promis. Un présage qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les fans de Game of Thrones, et pour cause : ce fameux héros pourrait être celui qui réussira à vaincre les Marcheurs Blancs.



Des millénaires avant le début de l'histoire de la série, Westeros était plongé dans les ténèbres. Venus des contrées de l'éternel hiver, les Marcheurs Blancs ont marché vers le royaume des humains. C'est là qu'intervient Azor Ahai : ce dernier a forgé une épée enflammée, "Illumination", et a mené l'armée des vivants pour terrasser ces zombies de glace. Des années après, les Marcheurs Blancs sont de retour et la prophétie pourrait se réaliser. Le mythique guerrier devrait revenir sous les traits d'un de nos personnages préférés, qui serait alors le Prince Promis.



Tout au long de Game of Thrones, cette fameuse prédiction a été rappelée plusieurs fois au spectateur. Les théories sur ce fameux Prince promis vont donc bon train et quelques prétendants au Trône de Fer s'avèrent être d'excellents candidats pour porter l'épée de feu et repousser l'invasion glaciale.

1. Jon Snow, le prétendant évident

Lorsque les fans pensent Azor Ahai, tous les yeux sont rivés vers Jon Snow. Et il est vrai que beaucoup d'éléments laissent penser que le bâtard de Winterfell serait bel et bien le Prince Promis. Tout d'abord, c'est le seul personnage qui a connu une résurrection dans la saison 6, rappelant les mots de la prophétie. Jon Snow est de plus un excellent guerrier qui quelques épisodes encore, était le seul protagoniste soucieux d'arrêter les Marcheurs Blancs.



Une théorie appuyée par l'une des répliques de Mélisandre dans les romans de George R.R.Martin : "J'ai prié pour une vision d'Azor Ahai, et R'hllor m'a seulement montré de la neige". Or, la neige se traduit en anglais par "Snow", pointant une nouvelle fois vers le bâtard des Stark pour désigner le prince promis.



La prophétie fait également une connexion entre le Prince Promis et "les dragons de pierre", rappelant une nouvelle fois le Roi du Nord : Jon Snow est le fils de Lyanna Stark et (très probablement) de Rhaegar Targaryen. Il appartient donc à la légendaire famille des dresseurs de dragons, comme Daenerys.

Une naissance prédestinée qui remplit surtout chaque critère évoqué par la prophétie du Prince Promis : comme on peut le voir dans l'ultime épisode de la saison 6, Jon Snow est né au moment où la poussière provoquée par le combat de Ned Stark vole aux pieds de la Tour de la Joie. Les larmes, pleines de sel, coulent des joues de Lyanna lorsqu'elle supplie son frère de protéger son fils de la vengeance de Robert Baratheon.



Au cours du flashback, on peut également apercevoir une épée posée au bord du lit dans lequel repose Lyanna, qui vient d'accoucher. Sur le pommeau de cette arme, les observateurs les plus avisés peuvent remarquer une étoile, ensanglantée par le combat qui vient de faire rage. Dans une seule et même scène majeure de la série, on retrouve les éléments de la prophétie.

2. Daenerys, la fille du feu

Malgré tout, Daenerys pourrait elle aussi endosser le rôle de la Princesse Promise. Car, comme le rappelle Missandei au cours de la saison 7, l'héritier d'Azor Ahai pourrait être une femme : le mot "prince" utilisé dans la prophétie en "Haut-Valyrien", est neutre et peut donc se traduire par princesse.

Daenerys, fille du feu, pourrait donc bien être la réincarnation du légendaire guerrier. Azor Ahai a dû sacrifier sa femme pour y tremper son épée mythique afin de la rendre magique. Un processus qui rappelle en effet la naissance des dragons de Daenerys, qui sont ses enfants mais aussi ses armes lanceuses de flammes.



À la fin de la première saison, Khaleesi a dû sacrifier son époux, Khal Drogo, avant de sortir du brasier avec ses trois dragons. Elle possède également toutes les autres caractéristiques de la prophétie en tant que mère des Dragons. La comète rouge, rappelant l'étoile de la prophétie, apparaît d'ailleurs pour annoncer la naissance des enfants de Daenerys sont nés, dès le premier épisode de la saison 2.

3. Jaime Lannister, l'outsider

Jaime Lannister apparaît comme l'outsider de cette théorie. Pourtant, plusieurs fans pensent qu'il pourrait être le fameux Prince Promis, provoquant un véritable retournement de situation. Depuis la première saison, le Lannister à la main d'or suit un voyage initiatique moral ainsi qu'un parcours de rédemption proche de celui qu'aurait vécu Azor Ahai. Dans les romans, une allusion à Jaime est même faite au fameux guerrier : dans les romans, le fils Lannister se réveille après avoir rêvé d'une... épée enflammée, rappelant celle du légendaire héros.

D'autres fans imaginent également que Jaime Lannister serait le troisième Targaryen de la série, comme Daenerys et Jon. Selon cette théorie, les jumeaux Lannister seraient les enfants bâtards du Roi Fou Aerys Targaryen et de l'épouse de Tywin. Les deux jumeaux royaux partagent en effet plusieurs caractéristiques avec la famille des dragons : leurs chevaux blonds, l'inceste, mais aussi la folie de Cersei rappelant celle du Roi Fou. Si cela s'avère, il pourrait probablement contrôler les bêtes légendaires, comme la prophétie le suggère. Si dans le futur Jaime assassine sa sœur et amante, comme l'a fait Azor Ahai, ce sera un élément de plus pour confirmer cette théorie. Il faudra patienter encore quelques épisodes avant de découvrir l'identité du Prince Promis.