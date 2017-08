publié le 21/08/2017 à 16:02

Le feu est devenu glace. Le sixième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, diffusé dimanche 20 août aux États-Unis, s'est terminé par un changement majeur pour la suite des événements. Si vous n'êtes pas à jour sur les épisodes de cette saison, arrêtez tout de suite de lire cet article, qui contient des spoilers sur l'épisode 6 et les précédents ainsi que sur les livres écrits par George R.R. Martin.



Daenerys a été frappée en plein cœur. Venue secourir Jon Snow et ses acolytes des griffes des Marcheurs Blancs, elle repart avec deux dragons au lieu de trois. Viserion est tué par une pique en plein cœur lancée par le Roi de la Nuit.

Tombé dans l'eau glacé sous les yeux de sa mère et de ses frères Drogon et Rhaegal, il est finalement repêché par les sbires morts-vivants du Roi de la Nuit et réanimé par ce dernier. Son œil d'un bleu vif ne laisse aucun doute possible : l'un des dragons de Daenerys est définitivement passé dans le camp ennemi.

Le dragon de glace

La mort de Viserion confirme une théorie qui circule chez les fans depuis plusieurs mois : il existe un dragon de glace chez les Marcheurs Blancs. Si certains pensaient que le Roi de la Nuit était en possession d'un œuf de dragon, la solution est en réalité bien plus simple puisqu'il n'a eu qu'à cibler un des dragons pour le récupérer. En réanimant Viserion, le Roi de la Nuit ne le transforme pas en mort-vivant, comme ses semblables, mais en une espèce de dragon que les habitants de Westeros pensaient imaginaires : les dragons de glace.

Les dragons de glace sont évoqués dans le livre par le biais de Jon Snow qui, sur le Mur, repense aux histoires que lui racontait Vieille Nan, peuplées de dragons de glace, de loups-garous et de géants. Mestre Margate les décrit comme des bêtes colossales, beaucoup plus grandes que les dragons de Valyria. Ils ont les yeux bleus et, alors que les dragons crachent des flammes, eux crachent un souffle froid, "si terrible qu'il peut geler un homme en moins de temps qu'un battement de cœur".

Vers un affrontement entre Daenerys et le Roi de la Nuit ?

Avec sa nouvelle monture, le Roi de la Nuit est plus invincible que jamais. Alors que Jon Snow comptait sur le feu des dragons de Daenerys pour vaincre l'armée des morts-vivants, il devra aussi faire face à un dragon qui a un pouvoir aussi puissant que Drogon et Rhaegal.



Certaines théories veulent que le dragon de glace va affronter les deux dragons de Daenerys à la fin de l'intrigue, d'où le titre A Song of Ice and Fire dans la version originale des livres. Cela serait bien le combat entre le feu et la glace promis par George R.R. Martin depuis le début.



Si cet affrontement a bien lieu entre le camp des vivants et celui des Marcheurs Blancs, qui mènera le camp des humains ? Sans doute Daenerys, aux commandes de Drogon, ou Jon Snow, aux commandes de Rhaegal.

Une alliance entre Euron Greyjoy et le Roi de la Nuit ?

Maintenant que le Roi de la Nuit a un dragon de glace, il reste à savoir ce qu'il va en faire. Va-t-il l'utiliser pour marcher sur Westeros ? Une théorie veut que Euron Greyjoy ait un rôle à jouer dans cette conquête du Roi de la Nuit. L'oncle de Theon et Yara n'a jamais caché qu'il avait beaucoup voyagé dans Westeros et au-delà. Il se serait rendu à Valyria, ancienne capitale de la Péninsule Valyrienne, où il aurait trouvé plusieurs objets dont une corne de brume, appelée Dragonbinder et qui sert à contrôler les dragons.

Euron pourrait très bien donner cette corne à Cersei afin d'obtenir le mariage qu'elle lui a promis au début de la saison 7. La reine de Westeros pourrait alors contrôler l'ensemble des dragons dans les environs, à la fois ceux de Daenerys et du Roi de la Nuit. Ce contrôle pourrait être un avantage conséquent des Lannister sur leurs ennemis et rebattre les cartes de la grand bataille tant attendue. La victoire de Daenerys n'a jamais été aussi incertaine.