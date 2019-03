Sansa et Arya Stark à Winterfell dans la saison 7 de "Game of Thrones"

publié le 27/03/2019 à 15:35

Réunies depuis le milieu de la saison 7, les sœurs Stark nous promettent d'autres moments girl power dans l'ultime saison de Game of Thrones. C'est en tout cas ce qu'annonce Maisie Williams (Arya Stark) dans son entretien au le média américain Entertainment Weekly.



"On ne voit pas souvent [dans Game of Thrones] un personnage proche de Sansa qui ne cherche pas à la manipuler", démarre Maisie Williams. Depuis son départ de Winterfell pour Port-Réal dans la saison 1, Sansa Stark en a bavé, a été manipulé et agressé par Joffrey Baratheon, Cersei Lannister, sans oublier Littlefinger.



Mais, la courageuse héritière des Stark a montré toute sa force au fil des saisons pour terminer en apothéose dans la saison 7. Cheffe de Winterfell en l'absence de son frère Jon Snow, elle fait exécuter Littlefinger, aidée de sa sœur Arya et de leur frère Bran.

La puissance des femmes Stark

"Dans la saison précédente, c'était dur pour Sansa car Jon pensait avec son pénis et cela l'a rendue amère. Dans cette saison, vous aller voir Arya s'allier avec Sansa et quelques fois remettre Jon à sa place. C'était génial et puissant d'être aux côtés de Sophie. Nous sommes de très bonnes amies alors on n'a pas besoin de jouer la comédie", poursuit l'actrice, aussi à l'affiche du très attendu X-Men : Les Nouveaux Mutants. Une déclaration qui pourra augmenter l'impatience des fans avant la diffusion du premier épisode de la saison 8, le 15 avril 2019 sur OCS.