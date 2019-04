publié le 07/04/2019 à 11:08

La saison 8 de Game of Thrones arrive à grands pas, plus d'un an et demi après le final de la saison 7. Au petit matin du 15 avril 2019, les fans français pourront visionner l'épisode 1 sur OCS. Les autres, qui ne sont pas abonnés à la chaîne payante, seraient tentés de télécharger illégalement le premier épisode, puis les suivants, sur un site de torrents. Un lien torrent est un fichier qui permet de télécharger un contenu donné sur Internet comme un film, une série, ou un logiciel.



C'est là que les chercheurs en sécurité de Kaspersky Lab mettent en garde les fans de Game of Thrones tentés par le téléchargement illégal. Dans un billet sur leur site, publié le 1er avril 2019 (ce n'est pas une farce), l'équipe de Kaspersky Lab explique que télécharger illégalement n'est pas une bonne idée, puisque la série est l'une des plus ciblées par les cybercriminels pour pirater des ordinateurs. Viennent ensuite The Walking Dead et Arrow.

En 2018, alors que Game of Thrones était en pause, elle a représenté 17% des contenus infectés par des virus. Au total, ce sont 20.934 ordinateurs qui ont été attaqués, comme l'explique l'étude de Kaspersky Lab.