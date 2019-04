publié le 09/04/2019 à 08:30

Jusqu'où Cersei peut-elle aller pour garder son frère Jaime à ses côtés ? Depuis de nombreux épisodes, la Reine nous a montré qu'elle est capable du pire pour sa famille. Et la fin de la saison 6 marque le début de la fin des jumeaux-amants Lannister.



Cersei sombre peu à peu dans une folie meurtrière, tandis que Jaime sent de plus en plus le danger qu'elle représente, malgré tout l'amour qu'il ressent. La "séparation" a démarré après que Cersei ait éliminé tous ses ennemis, dont l'épouse de leur fils Tommen, au feu grégeois. Fou de chagrin, le jeune homme se suicide, laissant Cersei monter sur le Trône de Fer.



Dans Eatswatch, l'épisode 5 de la saison 7, Cersei fait une énorme révélation : elle est enceinte de Jaime et annoncera au peuple qu'il est le père de l'enfant. Un retournement de situation qui n'a pas convaincu tous les fans de Game of Thrones : Cersei est l'une des plus grandes manipulatrices de Westeros.

1. Elle pourrait mentir pour ne pas perdre Jaime

Plus le temps passe et plus Jaime se rend compte que sa sœur est très dangereuse. Elle est prête à sacrifier des milliers d'hommes pour vaincre Daenerys et ses dragons, n'a pas peur de piller les caisses du royaume et refuse d'entendre raison. Une folie meurtrière et une soif de pouvoir qui la ferait ressembler à une Reine folle... Et contrairement aux précédentes saisons, Jaime n’exécute pas les ordres. Cersei reprend rapidement le contrôle de la discussion et lui rappelle qu'il est un soldat, donc dévoué à sa Reine.

Mais, Cersei a peur. Elle sent bien que son frère lui échappe. Sa grossesse serait un bon moyen pour lui faire baisser sa garde et le ramener dans son cœur. Surtout qu'elle lui fait deux cadeaux : un bébé et une paternité officielle, ce que Jaime n'a jamais eu le droit d'avoir. "Les gens n'aimeront pas", lui souffle-t-il. Elle lui cite alors leur père qui répétait souvent que les lions n'ont que faire de l'opinion des moutons. Cependant, dans la saison 5 pendant sa Walk of Shame, elle a bien vu que les moutons pouvaient la détruire... Même si tout le royaume est au courant de l'inceste, l’annoncer publiquement serait risqué pour sa couronne.

2. Elle le menace par la même occasion

Peu après lui avoir annoncé la bonne nouvelle, Cersei menace son frère comme rarement elle a pu le faire : "Ne me trahis plus jamais", déclare-t-elle en l’enlaçant. Peu de temps avant, Jaime a en effet rencontré Tyrion dans le plus grand des secrets, grâce à Bronn, l'ancien compagnon de ce dernier. Cersei hait Tyrion depuis sa naissance et d'autant plus depuis qu'il a assassiné leur père Tywin (saison 5). Un sentiment que Jaime ne partage pas. Dans l'épisode 5, il accepte de l'écouter, alors qu'il avait juré qu'il le couperait en deux à la première occasion. Cersei n'est pas dupe : avec une grossesse, elle arriverait à garder complètement Jaime dans son camp.

3. Le poids de la prophétie

C'est la prophétie la plus populaire de Westeros. Enfant, Cersei a rencontré Maggy la Grenouille, une sorcière qui lui annonce qu'elle aura trois enfants qui périront : Joffrey, Myrcella et Tommen. Si Cersei est vraiment enceinte de Jaime, elle pourrait perdre le bébé. D'autant qu'avant que Jaime n'arrive dans sa chambre, le mestre Qyburn veut lui donner une potion, qu'elle refuse. Peut-être pour soulager des nausées ou bien un mal plus profond ? Elle pourrait ne pas réussir à mener sa grossesse à terme.

Ce bébé pourrait causer la perte de la Reine. L'amour de Cersei pour ses enfants est la seule preuve de son humanité, mais si elle venait à perdre ce bébé, elle pourrait perdre la raison et commettre de nouveau l'irréparable. Et c'est là que la fin de la prophétie se réaliserait : Cersei doit mourir étranglée par le "valongar", qui signifie "petit frère" en Haut valyrien. Si au départ beaucoup de fans pensaient que Tyrion la tuerait, ils sont de plus en plus nombreux à désigner Jaime, né quelques minutes après elle. Face à la folie de sa sœur, mais aussi le chagrin, il pourrait mettre un terme à cette spirale infernale dans laquelle elle l'entraîne. Mais rien n'est sûr : il ne l'a pas tuée alors qu'elle est la raison du suicide de Tommen...

4. Ses larmes dans la bande-annonce de la saison 8

Qu'est-il arrivé à Cersei pour qu'elle se mette dans cet état ? Crédit : capture d'écran YouTube

On aurait presque tendance à l'oublier, Cersei peut ressentir des émotions. La Reine de Westeros, meurtrie par les morts de ses enfants (Joffrey, Myrcella et Tommen), sa Walk of Shame [saison 5], et le départ de Jaime pour Westeros, a de quoi pleurer. Dans cette séquence de la bande-annonce, ses yeux sont complètement embués. Elle boit de l'alcool, ce qui prouve qu'elle n'est plus enceinte, après l'annonce de sa grossesse à Jaime et Tyrion dans la saison 7. La prophétie de la sorcière Maggy était donc vraie : Cersei n'a eu que trois enfants, qui sont tous décédés.