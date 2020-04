Coronavirus : Andrew Jack ("Star Wars") est décédé à 76 ans

publié le 01/04/2020 à 14:46

La galaxie lointaine est endeuillée. Mardi 31 mars, l'acteur britannique Andrew Jack, de son vrai nom Andrew Hutchinson, est décédé à 76 ans du coronavirus, comme l'a annoncé son agent.

Andrew Jack avait incarné le personnage de Caluan Ematt dans Le Réveil de la Force (épisode 7) et Les Derniers Jedi (épisode 8). Il était aussi connu pour son rôle en tant que Caluan Ematt, major et général de la Résistance de Leia Organa. Diagnostiqué positif au coronavirus, il avait été hospitalisé pour de graves problèmes respiratoires.

"Andrew vivait sur l'une des plus anciennes péniches de la Tamise, il était férocement indépendant, mais profondément amoureux de son épouse et aussi un coach en dialecte", rapporte son agent Jill McCullough, dans un communiqué relayé par l'Evening Standard. "Andrew était plein de vie (...) Vous ne pouviez le rater en entrant dans une pièce. Il travaillait encore d'arrache-pied et donnait des conseils pour le nouveau Batman (avec Robert Pattinson)", poursuit son agent.

En effet, en plus d'être un acteur, Andrew Jack était coach des dialectes. Il avait ainsi travaillé pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, où il avait travaillé sur les différentes langues utilisées dans la Terre du Milieu et aider les acteurs et les actrices à bien interpréter leurs textes avec le bon accent. Andrew Jack a aussi travaillé sur de nombreux films Mavel dont Les Gardiens de la Galaxie, Captain America : First Avengers et Avengers : Endgame.