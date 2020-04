Coronavirus : Alan Merrill, l'auteur du célèbre tube "I Love Rock'n'Roll" est décédé

publié le 31/03/2020 à 16:17

Plus connu pour son célèbre titre I love Rock’n’Roll, Alan Merrill est décédé dimanche 29 mars à l’âge de 69 ans des suites du coronavirus. Sa fille, Laura Merrill a annoncé la nouvelle sur Facebook. La chanteuse Joan Jett ayant repris cette chanson en 1982, lui a rendu hommage.

"Le coronavirus a emmené mon père ce matin. On m'a donné 2 minutes pour faire mes adieux avant d'être précipitée dehors, raconte-t-elle. La ville que je connaissais était vide. Je sentais que j'étais la seule personne ici et peut-être à bien des égards. Comment est-ce possible ? J'étais à son émission il y a quelques semaines. Je venais de photographier son portrait pour son nouvel album. Je lui ai envoyé un texto plus tôt. Il a minimisé le 'rhume' qu'il pensait avoir. Si l'on peut en tirer quelque chose, je vous prie de prendre cela au sérieux."

Alan Merrill a rejoint le groupe The Arrows, formé à Londres en 1974. Il est alors chanteur et bassiste. Le titre du groupe Touch Too Much a réussi à atteindre le top 10 au Royaume-Uni la même année. L’année suivante, le groupe sort I Love Rock’n’Roll, qui va devenir un tube mondialement connu.

En 1982, Joan Jett, qui reprend le titre au sein avec The Blackhearts, porte le titre à l'international. La chanteuse a tenu à lui rendre hommage dans un tweet. "J'ai appris la terrible nouvelle du décès d'Alan Merrill. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et sa communauté musicale. Je me souviens encore regarder The Arrows à la TV à Londres et être époustouflée par cette chanson qui m'a frappée. Avec toute ma gratitude et ma tristesse, je lui souhaite un bon voyage de l'autre côté," a écrit la chanteuse.