"Batman" : Robert Pattinson se dévoile en chevalier noir dans un bref teaser

publié le 14/02/2020 à 16:34

À quoi va ressembler le nouveau Batman maintenant qu'il est incarné par le jeune et svelte Robert Pattinson ? Les fans du Chevalier noir se posaient la question depuis un moment et ils viennent de recevoir leur première réponse en vidéo ce 14 février 2020.

Le réalisateur Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des Singes) a publié sur son compte Vimeo un "essai caméra" où l'on peut voir Robert Pattinson revêtant le costume mythique du justicier de Gotham City. Une armure plus fine et classique et un masque moins impressionnant que la version quasi robotique et massive de Justice League. On retrouve un plastron avec le logo de la chauve-souris, la cape et la mâchoire ciselée de notre héros qui est bien loin de ses rôles dans Harry Potter ou Twilight, deux autres franchises qui l'ont propulsé dans le star-system.

Une séquence de quelque seconde en rouge et noir pour annoncer une ambiance sombre de thriller, peut-être même l'arc narratif Arkham, c'est ce que beaucoup de fans espèrent (et l'armure semble pointer dans cette direction). Une vidéo qui fait aussi la place belle au nouveau compositeur de la franchise Batman : Michael Giacchino (Mission Impossible III, Star Trek, Super 8, Là-Haut ou encore la série Lost). Matt Reeves était très enthousiaste en promettant sur Twitter aux spectateurs une version longue encore plus épique.

The Batman qui est toujours en tournage sortira au début de l'été 2021, le 23 juin.